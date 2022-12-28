2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,131 haber kaynağında 938,791 adet haber yapılan Nihat Özdemir, toplamda 499,149,434 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Nihat Özdemir kimdir? İşte, Nihat Özdemir hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Nihat Özdemir , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Nihat Özdemir hakkında 8,131 haber kaynağında 938,791 adet haber yer alırken 2022'de toplam 499,149,434 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Nihat Özdemirhakkında merak edilen Nihat Özdemirkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversitedeyken Necmettin Erbakan'ın asistanlığını yaptı. İngilizce bilmektedir. Sanayi, turizm ve inşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara'nın Bilkent semtinde ikâmet etmektedir. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı. Fenerbahçe'de Ali Şen ve Aziz Yıldırım yönetimlerinde yer aldı. Aziz Yıldırım yönetiminde uzun yıllar Fenerbahçe Başkan Vekili olarak görev yaptı.

2012 yılında yaptığı 20 milyon Fenerbahçe taraftarının 2-2,5 milyonu cemaat mensubudur açıklaması tepki çekti.

1 Haziran 2019'da girdiği TFF başkanlık seçiminde 179 oy olarak 4 yıllığına federasyonun 42. başkanı oldu. 4 Nisan 2022'de görevinden istifa etti. 2020 yılında verdiği bir demeçte Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok diyerek Türk futbolundaki şike davasını ima ettiği öne sürüldü. Bunun ardından gelen tepkiler üzerine ihraç istemiyle Fenerbahçe Disiplin Kuruluna sevk edildi. İhraç edilmeden önce Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti.