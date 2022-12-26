2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Nevzat Dindar kimdir? Nevzat Dindar hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,630 haber kaynağında 207,035 adet haber yapılan Nevzat Dindar, toplamda 297,472,536 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Nevzat Dindar kimdir? İşte, Nevzat Dindar hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Nevzat Dindar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Nevzat Dindar hakkında 6,630 haber kaynağında 207,035 adet haber yer alırken 2022'de toplam 297,472,536 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Nevzat Dindar hakkında merak edilen Nevzat Dindar kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NEVZAT DİNDAR KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. Gazetecilik kariyerine Üniversite 3. sınıfta iken Cumhuriyet Gaztesinde Staj yaptığı dönemde adım atmıştır. 2003 ve 2004 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde Galatasaray Muhabirliği yapmış 2008 yılında Milliyet Gazetesinde göreve başlamıştır.

2019 yılı itibariyle A Spor ekranlarında yayınlanan Spor Ajansı programında Ceyda Dönmez ve Hayri Beşer ile birlikte canlı yayında ekran hayatını sürdürmektedir.