2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4.624 haber kaynağında 55.166 adet haber yapılan Nesrin Cavadzade, toplamda 114.733.948 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Nesrin Cavadzade kimdir. İşte, Nesrin Cavadzade hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Nesrin Cavadzade, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Nesrin Cavadzade hakkında 4.624 haber kaynağında 55.166 adet haber yer alırken 2022'de toplam 114.733.948ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Nesrin Cavadzade hakkında merak edilen Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başşehri Bakü'de doğmuştur. Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin hemen ardından Nesrin Cavadzade "Dilber'in Sekiz Günü" adlı filminde oynadı. Nesrin, bu filmdeki performansıyla Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan "Acı" ile de yeniden Erzurum Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Bu filmin ardından, ara verdiği televizyon kariyerine, "Samanyolu" adlı dizi ile devam etti.

2011 yılı itibariyle "Al Yazmalım" dizinde oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "Yangın Var" filmlerinde başrol oynadı. "Güzel Günler Göreceğiz" filmiyle Antalya Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Ankara Film Festivali'nde ve Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı. "Yangın Var" filmiyle yine Ankara Film Festivali'nde ve Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

2011 yılında Cengiz Aytmatov'un ünlü eseri "Selvi Boylum Al Yazmalım"dan senarist Mahinur Ergun tarafından uyarlanan "Al Yazmalım" adlı dizide rol aldı.

2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

2014 yılında "Küçük Ağa" adlı dizide Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Zeki Alasya, Emir Berke Zincidi, Ruhsar Öcal, Remzi Evren, Kayhan Yıldızoğlu ile beraber rol aldı.

18 Mart 2015 tarihinde vizyona giren ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Tansel Öngel ile başrolde oynadı.

Nesrin Cavadzade'nin Aldığı Ödüller

2014 - 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi kadın oyuncu ödülünü"nü "Kuzu" filmindeki rolü ile aldı.

2011 - 48.Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Güzel Günler Göreceğiz)

2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) (Yangın Var)

2012 - 23.Ankara Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Yangın Var)

2009 - 20.Ankara Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)

2008 - 3.Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)

Nesrin Cavadzade'nin Oynadığı Filmler ve Diziler

2019 - Cemil Şov (Sinema Filmi)

2019 - Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Sinema Filmi)

2019 - Yasak Elma (Tv Dizisi)

2018 – El Desentierro (Sinema Filmi)

2017 - Bizim Hikaye (Tv Dizisi)

2017 - Fi (Puhu Tv)

2016 - Kış Güneşi (Efruz) (TV Dizisi)

2015 - Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Ayşe Kız) (TV Dizisi)

2015 - Son Mektup (Sinema Filmi)

2014 - Kuzu (Medine ) (Sinema Filmi)

2014 - Annemin Şarkısı (Zeynep)(Sinema Filmi)

2014 - Küçük Ağa

2013 - Görüş Günü Kadınları

2012 - Ağır Roman Yeni Dünya

2012 - Derin Nefes Al (Kısa Film)

2011 - Yangın Var

2011 - Güzel Günler Göreceğiz

2011 - Al Yazmalım

2010 - Samanyolu

2010 - Acı

2009 - Gitmek: Benim Marlon ve Brandom

2008 - Dilber'in Sekiz Günü

2007 - Pazar - Bir Ticaret Masalı

2007 - Yersiz Yurtsuz