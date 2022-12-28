2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Neşet Tarhan kimdir? Neşet Tarhan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,762 haber kaynağında 141,252 adet haber yapılan Neşet Tarhan, toplamda 105,467,102 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Neşet Tarhan kimdir? İşte, Neşet Tarhan hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Neşet Tarhan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Neşet Tarhan hakkında 5,762 haber kaynağında 141,252 adet haber yer alırken 2022'de toplam 105,467,102 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Neşet Tarhan hakkında merak edilen Neşet Tarhan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NEŞET TARHAN KİMDİR?

Neşet Tarhan, 01.09.1950 tarihinde Adana Ceyhan'ın Mustafabeyli köyünde doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olduktan sonra, Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde "Türkiye'de Tarımsal Kooperatifçilik" konusunda işletme alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

1971-1980 yılları arasında Köy İşleri ve Ticaret Bakanlıklarında Bölge Müdür Yardımcılığı, Bakan Danışmanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

1980-2004 yılları arasında Mersin Büyükşehir ve Yenişehir Belediyelerinde Teknik Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

Neşet Tarhan, Dünya Bankası Çukurova Kentsel Gelişme Projesi'nde Proje Yöneticiliği yapmış ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik görevleri üstlenmiştir. Ayrıca, Mersin İdman Yurdu As Başkanlığı, Belediye Spor Yöneticiliği ve Hal Spor'un kuruculuğunu üstlenmiştir.

Tarhan, emekliliğinden sonraki dönemde; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Değerleme Uzmanlığı yapmıştır.

Neşet Tarhan, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak %43,8 oy oranı ile Mezitli Belediye Başkanı seçilmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mezitli Belediyesi'nin tarihinin en yüksek oyu olan %57 oran ile yeniden Belediye Başkanı seçilmiştir. Neşet Tarhan, sürdürülebilir ve katılımcı yerel yönetim anlayışı ile iki dönemdir "Mutlu Mezitli" için çalışmaktadır.

Tarhan, Mezitli Belediye Başkanı olarak; HABİTAT III-Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Zirvesi'ne katılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı, EUROCITIES Çevre Komitesi, Milan Gıda Paktı Komitesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği'ne üye olup halen uluslararası ve ulusal pek çok platformda Mezitli'yi temsil etmektedir. Birçok üniversite bünyesinde ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen uluslararası konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır. Çok sayıda ülkede belediyecilik üzerine incelemelerde bulunmuş, yerel ve ulusal medyada çeşitli gazete ve dergilerde belediyecilik üzerine çok sayıda yazısı yayınlanmıştır.

Tarihi Kentler Birliği tarafından farklı zamanlarda 2 ayrı ödüle layık görülmüştür. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEM), birçok STK ve özel kuruluştan da çok sayıda ödül almıştır.

2018 yılında Çin'de düzenlenen "Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülleri" yarışmasında; "Kadın Üretici Pazarları" projesi ile 66 ülke, 193 şehir, 273 yerel yönetim arasından Çin Wuhan, İtalya Milano, Meksika Guadalajara ve ABD New York Belediyeleri gibi dünya devleri ile şampiyonluk ödülü alan tek Türk Belediye ve Belediye Başkanı olmuştur.

Tarhan, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ilke edinen belediyecilik yaklaşımı ile yürüttüğü çalışmalarla, Ekim 2019'da Milan Gıda Paktı Ödüllerine başvurmuş, "Milan Gıda Paktı Çevresel Zorlu Koşullar Ödülünü Washington Belediyesi ile birlikte almıştır.

Neşet Tarhan, Sembol Tarhan ile evli olup Erinç ve İstenç adlarında 2 çocuk babasıdır. Eşi Sembol Tarhan Mersin Üniversitesi'nden emekli olup, üreten kadınların toplumda daha güçlü olmalarını ilke edinerek, kadın odaklı STK'larda yöneticilik ve başkanlık görevlerinde bulunmuştur. Kızı Erinç, Mülkiye mezunudur ve Ankara Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde müdür olarak görev yapmaktadır. Oğlu İstenç ise, ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olup, Koç Üniversitesinde doktorasını tamamladıktan sonra İngiltere Lancaster Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapmaktadır.