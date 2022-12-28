2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Necip Hablemitoğlu kimdir? Tarihçi Necip Hablemitoğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,103 haber kaynağında 199,814 adet haber yapılan Necip Hablemitoğlu, toplamda 150,848,600 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Necip Hablemitoğlu kimdir? İşte, Necip Hablemitoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Necip Hablemitoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Necip Hablemitoğlu hakkında 6,103 haber kaynağında 199,814 adet haber yer alırken 2022'de toplam 150,848,600 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Necip Hablemitoğlu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Necip Hablemitoğlu (28 Kasım 1954, Ankara - 18 Aralık 2002, Ankara), Türk tarihçi ve yazar.

Evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002 tarihinde ölmüştür. Katil zanlıları arasında değerlendirilen şüpheli Nuri Gökhan Bozkır Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Aralık 2019'da yurt dışında yakalanıp adli süreçlerin tamamlanması ardından 26 Ocak 2022 tarihinde Türkiye'ye getirilerek emniyete teslim edilmiştir.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yaptı. Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürüttü ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol aldı. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesinde doçent doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi dersleri verdi.

Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli olup Kanije ve Uyvar adlarında iki kız çocuk babasıydı.