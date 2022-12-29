2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Necattin Demirtaş kimdir? Necattin Demirtaş hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,211 haber kaynağında 270,566 adet haber yapılan Necattin Demirtaş, toplamda 324,331,786 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Necattin Demirtaş kimdir? İşte, Necattin Demirtaş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Necattin Demirtaş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Necattin Demirtaş hakkında 6,211 haber kaynağında 270,566 adet haber yer alırken 2022'de toplam 324,331,786 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Necattin Demirtaş hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

NECATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

1955 Samsun Kavak doğumludur.

İlkokulu Emrullah Efendi, Orta okulu Mithat Paşa, Lise tahsilini Ondokuzmayıs lisesinde tamamladı. 1979 yılında Ege Üniversitesi İşletme fakültesini bitirdi.

Askerliğini 1982 yılında 4 aylık kısa dönem olarak Isparta'da yaptı.

Uzun yıllar kamunun çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptı.

2009 Mahalli seçimini kazanarak Samsun İlkadım Belediye Başkanı olmuştur.

İngilizce bilmektedir.

Evlidir.

Görev Yaptığı Kurum ve Kuruluşlar;

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri yapım merkezinde

T.Tarım Kredi Kooperatiflerinde Müfettiş Yardımcısı

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı

T.Tarım Kredi Kooperatiflerinde Müfettiş

Boğazlıyan Yem Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı

T.Tarım Kredi Kooperatiflerinde Sivas Bölge Müdürü

Çepni Gücü Yem Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Müdürü

Elsan Orman Ürünleri Sanayii Yönetim Kurulu Üyesi

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Müdürü

Akyazı/Sakarya Yem Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlük Müşaviri

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Personeli Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

T.Halk Bankası Personeli Vakfı Genel Müdürü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Odalar Organizasyon Müdürü

Denetimli Serbestlik Ankara Koruma kurulu Üyesi

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Üyesi

Vergi Konseyi Üyesi

Türkiye ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Danışmanı