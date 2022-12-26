2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,202 haber kaynağında 47,831adet haber yapılan Nagihan Karadere, toplamda 153,753,728 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Nagihan Karadere kimdir? İşte, Nagihan Karadere hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Nagihan Karadere, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Nagihan Karadere hakkında 4,202 haber kaynağında 47,831 adet haber yer alırken 2022'de toplam 153,753,728 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Nagihan Karadere hakkında merak edilen Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. 7 Şubat 2016 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu. 2018 yılında TV8'de yayınlanan Survivor All Star adlı yarışma programında finale kalarak ikinci oldu. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.