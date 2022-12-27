2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Naftali Bennett kimdir? Naftali Bennett hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,668 haber kaynağında 34,763 adet haber yapılan Naftali Bennett, toplamda 87,497,100 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Naftali Bennett kimdir? İşte, Naftali Bennett hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Naftali Bennett, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Naftali Bennett hakkında 2,668 haber kaynağında 34,763 adet haber yer alırken 2022'de toplam 87,497,100 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Naftali Bennett hakkında merak edilen Naftali Bennett kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NAFTALİ BENNETT KİMDİR?

Naftali Bennett ( d. 25 Mayıs 1972), İsrailli siyasetçi, siyasi parti lideri ve 13 Haziran 2021'den 30 Haziran 2022'ye kadar İsrail başbakanı. 2013-2019 yıllarında Diaspora İşleri Bakanı ve 2019-2020 yıllarındaysa Savunma Bakanı olarak görev yapan Benet, 2012-2018 yılları arasında Yahudi Yurdu partisine liderlik etmiştir ve Yeni Sağ partisine 2018'den beri başkanlık etmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen göçmen bir ailenin oğlu olan Bennett, Hayfa'da doğup büyüdü. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Sayeret Matkal ve Maglan özel kuvvet birimlerinde görev yaptı, birçok muharebe operasyonunda yer aldı ve ardından bir yazılım girişimcisi oldu. 1999'da dolandırıcılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren ve çevrimiçi bankacılık sahtekarlığı, e-ticaret sahtekarlığıyla kimlik avı konularına odaklanan ABD şirketi Cyota'nın kurucu ortağı ve ortak sahibi olmuştur. Şirket 2005 yılında 145 milyon dolara satıldı ve ayrıca 2013 yılında 100-130 milyon dolara satılan İsrailli bir bulut bilişim hizmeti olan Soluto'nun CEO'su olarak görev yaptı. 2006 yılında siyasete atıldı ve 2008'e kadar Benjamin Netanyahu'nun özel kalemi olarak görev yaptı. 2011'de Ayelet Şaked ile birlikte "Parlamento Dışı İsrail Hareketi"nin kurucuları arasında yer aldı. 2012 yılında Bennett, Habayit Hayehudi'nin parti lideri seçildi. Bennett liderliğindeki parti ilk kez katıldığı 2013 seçimlerinde 120 sandalyeden 12'sini kazandı. Başbakan Netanyahu'nun hükûmetinde 2013-2015 yılları arasında Ekonomi ve Din Hizmetleri Bakanı ve 2015-2019 yılları arasında Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. Ardından Aralık 2018'de Bennett, Yeni Sağ'ı oluşturmak için Habayit Hayehudi'den ayrıldı.

2 Haziran 2021'de Bennett, İsrail'de oluşturulacak koalisyon hükûmetinde Yesh Atid partisi başkanı Yair Lapid ile dönüşümlü başbakanlık konusunda anlaşmaya vardı. Mevcut plana göre Bennett, 2023'e kadar başbakanlık koltuğunda oturacak ve ardından görevi 2025'e kadar devam ettirecek olan Yair Lapid'e devredecek.

20 Haziran 2022'de Bennett, Knesset'in feshedilmesi ve dağılmasından kısa bir süre başbakanlıktan istifa etmek için bir oylama çağrısında bulunacağını duyurdu. 29 Haziran'da, yıl içinde yapılması planlanan bir sonraki seçimde meclise yeniden aday olmayacağını açıkladı. Yair Lapid, Alternatif Başbakan olarak yerine göreve başladı. Bennett, Toplum İşleri Bakanı olarak görevine devam etti.