2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Nabi Avcı kimdir? Nabi Avcı hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,023 haber kaynağında 395,681 adet haber yapılan Nabi Avcı, toplamda 814,874,960 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Nabi Avcı kimdir? İşte, Nabi Avcı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Nabi Avcı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Nabi Avcı hakkında 7,023 haber kaynağında 395,681 adet haber yer alırken 2022'de toplam 814,874,960 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Nabi Avcı hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

NABİ AVCI KİMDİR?

Nabi Avcı, Abdullah Avcı ile Habibe Hanım'ın çocuğu olarak 8 Ekim 1953 tarihinde Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi'nde iletişim bilimleri alanında doktor oldu.

Kültür bakanlığında 1974 yılında memuriyete girdi. Anadolu Üniversitesi'nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde iletişim felsefesi ve iletişim sosyolojisi alanlarında ders verdi. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ve başbakan danışmanlığı yaptı. 1995 ve 1996 yıllarında Kanal 7 televizyonunda 360 derece başlıklı bir program hazırladı ve sundu. Aynı dönemde Yeni Şafak gazetesinde yazarlık ve yöneticilik yaptı. 2000 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde profesör oldu. 2003 yılında Başbakan Başmüşavirliği görevine getirildi. TÜBİTAK Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu üyeliği ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu başkanlığı görevini üstlendi.

SİYASİ HAYATI:

Başbakanlık başdanışmanı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu başkanlığı görevlerini yürütürken Avcı, 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adaylığı için sözkonusu görevlerinden istifa etti. AK Parti Eskişehir milletvekili adayı oldu ve seçilerek meclise girdi.

2011-2013 yılları arasında TBMM millî eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra bakan olarak hükûmetlerde yer almıştır. 2018 seçimleri ardından ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türkiye Kurulu başkanı oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı

25 Ocak 2013 tarihinde yapılan bir kabine değişikliği ile Ömer Dinçer'in yerine Avcı getirildi. TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanı, Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanı, Türkiye-Brezilya Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanvekili ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Eskişehir milletvekili olarak tekrar meclise girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65'inci hükûmette kültür ve turizm bakanı olarak görevlendirildi. 19 Temmuz 2017 tarihinde kabineden ayrıldı.