2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Muzaffer Bıyık kimdir? Muzaffer Bıyık hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,728 haber kaynağında 213,631 adet haber yapılan Muzaffer Bıyık, toplamda 207,765,505 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Muzaffer Bıyık kimdir? İşte, Muzaffer Bıyık hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Muzaffer Bıyık, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Muzaffer Bıyık hakkında 6,728 haber kaynağında 213,631 adet haber yer alırken 2022'de toplam 207,765,505 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Muzaffer Bıyık hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MUZAFFER BIYIK KİMDİR?

1977 yılında Kocaeli Gebze'de dünyaya gelen Muzaffer Bıyık, evli ve üç çocuk babasıdır. Gebze ve Darıca'da esnaflık yapan Bıyık, üniversite mezunudur. 7 yıl AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı görevini yürüten Bıyık, belediye başkan adayı olmak için görevinden istifa etti.

Muzaffer Bıyık, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Kocaeli Darıca Belediye Başkan Adayı oldu.