2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mutlu Ulutaş kimdir? Mutlu Ulutaş hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,411 haber kaynağında 2,634,357 adet haber yapılan Mutlu Ulutaş, toplamda 2,959,937,311 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mutlu Ulutaş kimdir? İşte, Mutlu Ulutaş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mutlu Ulutaş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mutlu Ulutaş hakkında 9,411 haber kaynağında 2,634,357 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,959,937,311 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mutlu Ulutaş hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MUTLU ULUTAŞ KİMDİR?

1978 yılında Kaş'ın Aklar Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerini Fethiye'de tamamladı. Üniversite eğitimlerini sırasıyla; Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Önlisans), Celal Bayar Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (Lisans), Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans) olarak tamamladı. Askerlik vazifesini kısa dönem olarak yaptı. Turizm ve tarım alanında ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

2008 yılında yapılan Ak Parti Olağan 3. Kaş İlçe Kongresinde İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Yönetim kademesinde Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2009 Mahalli İdareler Seçimi, 2010 Referandumu ve 2011 Genel Seçimlerinde Seçim Koordinasyon Başkanlıkları yaptı. 11 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Kaş İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi. 30 Kasım 2018 tarihinde Kaş Belediye Başkan Aday Adaylığı için görevinden ayrıldı. İngilizce ve Almanca bilen Ulutaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.