2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Pektemek kimdir? Mustafa Pektemek hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,475 haber kaynağında 4,330,570 adet haber yapılan Mustafa Pektemek, toplamda 3,788,948,226 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Pektemek kimdir? İşte, Mustafa Pektemek hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Pektemek, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mustafa Pektemek hakkında 9,475 haber kaynağında 4,330,570 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,788,948,226 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Pektemek hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MUSTAFA PEKTEMEK KİMDİR?

Mustafa Pektemek (d. 11 Ağustos 1988, Akyazı, Sakarya), Santrafor mevkiinde oynayan Türk futbolcu.

Futbola genç yaşta başlayan Pektemek, okul takımıyla katıldığı bir turnuvada amatör takımlardan Topağaçspor'a transfer oldu. 1999'dan 2004'e kadar bu takımın altyapısında forma giydi. 2004'te yine yerel takımlardan AS Akyazıspor'a transfer oldu. Burada da bir sezon kaldıktan sonra Sakaryaspor altyapısına transfer oldu. 2006-07 sezonunda Sakaryaspor, PAF takımında forma giymeye başladı. 13 maçta 7 gol kaydetti.

Sakaryaspor

2006-07 sezonunda PAF takımı performansı ile dikkat çekince Nejat Biyediç tarafından A takımında antremanlarına alındı ve Kasım 2006'da profesyonel sözleşme imzaladı. İlk Süper Lig karşılaşmasını 18 Kasım 2006 tarihinde Ankaragücü'ne karşı oynadı. Burada 4 maç forma giydi ve ikinci devre Sarıyer'e kiralandı.

Bank Asya 1. Lig'e düşen Sakaryaspor'a sezon sonu geri döndükden sonra A takımda kendine yer edindi ve bir sezonda 29 1. Lig karşılaşmasında forma giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Süper Lig'e dönmek için play-off'lara kalsalar da penaltılarla elendiler.

Sarıyer SK

2006-07 sezonunun ikinci yarısı Lig B takımı Sarıyer'e kiralandı. Burada genç yaşına rağmen birkaç hafta sonra takımın düzenli oyuncusu olmayı başardı ve 15 maçda 4 gol kaydetti.

Gençlerbirliği SK

2008-2009

2008-09 sezonunda Süper Lig'in köklü takımlarından Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'nde de adapdasyon sorunu yaşamadan takımın önemli oyuncuları arasına girmeyi başardı ve ilk sezonunda 27 Süper Lig müsabakasında 8 gol kaydetti.

2009-2010

Gençlerbirliği'ndeki ikinci sezonu olan 2009-10 sezonun'da performansını daha da yükrselterek 29 Süper Lig maçında 11 gol atmıştır.

2010-2011

2010-11 sezon öncesi oynanan TSYD Kupası karşılaşmasında ağir bir sakatlık geçirerek 6 ay sahalardan uzak kalaçağı bildirildi.Geçirdığı ağir sakatlık döneminde sonra ilk resmî karşılaşmasını 12 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında oynadı ve bu karşılaşmada 1-0 galibiyeti getiren golü kaydetti.

Beşiktaş JK

2011-2012

27 Mayıs 2011 tarihinde Gençlerbirliği'nden 4 milyon €+Ali Kuçik karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştur.[4] ilk sezonunda lig maçlarında 35 maçta 8 gol 3 asist toplamda ise 44 maçta 9 gol atmış bu maçlarda 4 asist yapmıştır.

2012-2013

2012-13 sezonunun 2. maçı olan Beşiktaş-Galatasaray maçında sakatlanmış ve sahalardan 6 ay boyunca uzak kalacağı açıklanmıştır.

Milli takım kariyeri

27 kez milli takıma çağırılan Mustafa Pektemek, 11 kez milli formayı giydi , 15 kez de Türkiye 21 Yaş Altı Millî takım formasıyla başarılı bir kariyer yapmıştır. Bir de u19 forması 6olmak üzere toplam 26 kez millî ataformayı giydi. 2007 senesinde Türkiye 19 Yaş Altı Millî Futbol Takımıyla Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katıldı.

A2 Milli Takım

14 Kasım Pazartesi 2011 tarihlerinde Belarus ile Antalya'da oynanacak özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A-2 Millî Takımı aday kadrosuna davet edilmiştir. Bu karşılaşmanın 45. dakika'da Cenk Tosun'un yerine oyuna girerek ilk kez A2 millî takım için forma giydi.

A Milli Takı

29 Şubat 2012 Çarşamba tarihinde Slovakya ile Bursa'da oynanan özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A Millî Takımı formasını giydi. Slovakya maçının ardından Abdullah Avcı tarafından Milli takımın Slovakya kampına çağırılan Pektemek; Gürcistan,Finlandiya,Bulgaristan,Portekiz ve son olarak ise Ukrayna maçında forma giymiştir ve Kampın son maçı olan Ukrayna maçında 1 gol atmış ve Caner Erkin'in golünde de asist yapmıştır.değiştir.

Futbola genç yaşta başlayan Pektemek, okul takımıyla katıldığı bir turnuvada amatör takımlardan Topağaçspor'a transfer oldu. 1999'dan 2004'e kadar bu takımın altyapısında forma giydi. 2004'te yine yerel takımlardan AS Akyazıspor'a transfer oldu. Burada da bir sezon kaldıktan sonra Sakaryaspor altyapısına transfer oldu. 2006-07 sezonunda Sakaryaspor, PAF takımında forma giymeye başladı. 13 maçta 7 gol kaydetti.

Sakaryaspor

2006-07 sezonunda PAF takımı performansı ile dikkat çekince Nejat Biyediç tarafından A takımında antremanlarına alındı ve Kasım 2006'da profesyonel sözleşme imzaladı. İlk Süper Lig karşılaşmasını 18 Kasım 2006 tarihinde Ankaragücü'ne karşı oynadı. Burada 4 maç forma giydi ve ikinci devre Sarıyer'e kiralandı.

Bank Asya 1. Lig'e düşen Sakaryaspor'a sezon sonu geri döndükden sonra A takımda kendine yer edindi ve bir sezonda 29 1. Lig karşılaşmasında forma giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Süper Lig'e dönmek için play-off'lara kalsalar da penaltılarla elendiler.

Sarıyer SK

2006-07 sezonunun ikinci yarısı Lig B takımı Sarıyer'e kiralandı. Burada genç yaşına rağmen birkaç hafta sonra takımın düzenli oyuncusu olmayı başardı ve 15 maçda 4 gol kaydetti.

Gençlerbirliği SK

2008-2009

2008-09 sezonunda Süper Lig'in köklü takımlarından Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'nde de adapdasyon sorunu yaşamadan takımın önemli oyuncuları arasına girmeyi başardı ve ilk sezonunda 27 Süper Lig müsabakasında 8 gol kaydetti.

2009-2010

Gençlerbirliği'ndeki ikinci sezonu olan 2009-10 sezonun'da performansını daha da yükrselterek 29 Süper Lig maçında 11 gol atmıştır.

2010-2011

2010-11 sezon öncesi oynanan TSYD Kupası karşılaşmasında ağir bir sakatlık geçirerek 6 ay sahalardan uzak kalaçağı bildirildi. Geçirdığı ağir sakatlık döneminde sonra ilk resmî karşılaşmasını 12 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında oynadı ve bu karşılaşmada 1-0 galibiyeti getiren golü kaydetti.

Beşiktaş JK

2011-2012

27 Mayıs 2011 tarihinde Gençlerbirliği'nden 4 milyon €+Ali Kuçik karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştur.[4ilk sezonunda lig maçlarında 35 maçta 8 gol 3 asist toplamda ise 44 maçta 9 gol atmış bu maçlarda 4 asist yapmıştır.

2012-2013

2012-13 sezonunun 2. maçı olan Beşiktaş-Galatasaray maçında sakatlanmış ve sahalardan 6 ay boyunca uzak kalacağı açıklanmıştır.

Milli takım kariyeri

27 kez milli takıma çağırılan Mustafa Pektemek, 11 kez milli formayı giydi , 15 kez de Türkiye 21 Yaş Altı Millî takım formasıyla başarılı bir kariyer yapmıştır. Bir de u19 forması 6olmak üzere toplam 26 kez millî ataformayı giydi. 2007 senesinde Türkiye 19 Yaş Altı Millî Futbol Takımıyla Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katıldı.

A2 Milli Takım

14 Kasım Pazartesi 2011 tarihlerinde Belarus ile Antalya'da oynanacak özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A-2 Millî Takımı aday kadrosuna davet edilmiştir. Bu karşılaşmanın 45. dakika'da Cenk Tosun'un yerine oyuna girerek ilk kez A2 millî takım için forma giydi.

A Milli Takım

29 Şubat 2012 Çarşamba tarihinde Slovakya ile Bursa'da oynanan özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A Millî Takımı formasını giydi. Slovakya maçının ardından Abdullah Avcı tarafından Milli takımın Slovakya kampına çağırılan Pektemek; Gürcistan, Finlandiya, Bulgaristan, Portekiz ve son olarak ise Ukrayna maçında forma giymiştir ve Kampın son maçı olan Ukrayna maçında 1 gol atmış ve Caner Erkin'in golünde de asist yapmıştır.