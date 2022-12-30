2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Kaplan kimdir? Mustafa Kaplan hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,570 haber kaynağında 4,581,082 adet haber yapılan Mustafa Kaplan, toplamda 4,014,977,920 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Kaplan kimdir? İşte, Mustafa Kaplan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Kaplan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mustafa Kaplan hakkında 9,570 haber kaynağında 4,581,082 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,014,977,920 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Kaplan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MUSTAFA KAPLAN KİMDİR?

Mustafa Kaplan (d. 2 Eylül 1967, Kırşehir), Türk eski futbolcu, teknik direktör.

Futbola, doğduğu şehrin takımı olan Kırşehirspor altyapısında başladı ve daha sonra birçok 3. Lig ve 2. Lig ekibinde görev aldı. Ağırlıklı olarak İç Anadolu Bölgesi'nin ekiplerinde oynadı.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbola vedasından sonra antrenörlük yapmaya karar verdi ve ilk antremanlık deneyimini 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak edindi. Daha sonra Gençlerbirliği'nde aynı görevi üstlendikten sonra Ankaragücü'ne geri döndü. 2010-11 sezonunun başında tekrar Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör olarak çalışmaya başladı. 26 Nisan 2011 tarihinde Gençlerbirliği teknik direktörü Ralf Zumdick'in istifa etmesinden sonra boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak sezon sonuna kadar getirildi. Sezon bitimi görevini yeni teknik direktör Giray Bulak'a teslim etti. 2012-13 sezonunun ortasında MKE Ankaragücü teknik direktörlüğü görevine getirildi. Ancak topladığı puanlar yeterli olmadı ve Ankaragücü lig sonuncusu olarak 1. Lig'den 2. Lig'e düştü. 2013-14 sezonu başında Hacettepe'nin başına getirilen Kaplan, takımıyla birlikte 2. Lig'e yükseldi. 2014-15 sezonunun başlangıcında ise Gençlerbirliği'nin başına getirildi. Burada yalnızca 1 maç görevde kaldıktan sonra takımla yolları ayrıldı. 2016-17 sezonu başında Giresunspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.