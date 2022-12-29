2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Çalış kimdir? Mustafa Çalış hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,525 haber kaynağında 4,361,687 adet haber yapılan Mustafa Çalış, toplamda 3,850,555,544 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Çalış kimdir? İşte, Mustafa Çalış hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Çalış, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mustafa Çalış hakkında 9,525 haber kaynağında 4,361,687 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,850,555,544 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Çalış hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MUSTAFA ÇALIŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Çalış 1971'de Kayseri'de doğdu. 1988 yılında Kayseri Merkez İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1998 yılında aynı üniversitede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı oldu. 1998-2000 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği'nde çalıştı. 2000 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi oldu. 2005 yılında Doçent oldu. 2011'de Profesör kadrosuna atandı. İkinci yan dal olarak Algoloji Uzmanı oldu. Kayseri İmam Hatip Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen üyeliği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, Türkiye Omurilik Yaralanmaları Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında üyeliği yaptı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcılığı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanlığı, Algoloji Bilim Dalı Başkanlığı, Romatoloji Bilim Dalı Başkanlıklarını yürüttü. Erciyes Üniversitesi Teknopark Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış 3 çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir.