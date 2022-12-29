2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Ceceli kimdir? Mustafa Ceceli hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,475 haber kaynağında 4,332,870 adet haber yapılan Mustafa Ceceli, toplamda 3,804,254,130 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Ceceli kimdir? İşte, Mustafa Ceceli hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Ceceli, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mustafa Ceceli hakkında 9,475 haber kaynağında 4,332,870 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,804,254,130 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Ceceli hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MUSTAFA CECELİ KİMDİR?

2 Kasım 1980'de Çankırılı bir baba ile Romanya göçmeni bir annenin oğlu olarak Ankara'da dünyaya gelen Mustafa Ceceli'nin müziğe olan ilgisi ailesi tarafından çok küçük yaşlarında fark edildi. 6 yaşında piyano ile tanışan Ceceli'ye, almış olduğu 2 yıllık piyano eğitimi sonrası öğretmeni konservatuvar eğitimi almasını önerdi. 8 yaşında TRT'de yayınlanan Köy Doktoru adlı bir dizide 13 bölüm rol aldı. Daha sonra da UNICEF için hazırlanan "Can Suyu" adlı bir filmde oynadı. Lise yıllarında amatör olarak düzenlemeler yapmaya başladı. Üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazanan Mustafa Ceceli aynı dönemde arkadaşlarının kurmuş olduğu bir grupta klavye çalmaya başladı, bir taraftan da albüm yapmak isteyen sanatçılara demo kayıtlar hazırladı. Fakültenin 3. yılında tekrar üniversite sınavına girerek Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı ve Ankara'daki müzik hayatını noktalayarak İstanbul'a geldi.

Mustafa Ceceli, solistliğin yanında 2003 yılında başladığı profesyonel aranjörlük işini devam etmektedir. Sanatçı aranjörlük işi için 'Orası benim üretim yerim, sahne tüketim yeri.' diye adlandıran Ceceli ilk aranjesini Cenk Eren'in vokalistliğini yapan Merih Ermakastar'ın şarkılarına düzenlemeler yapmıştır. Bununla birlikte Ozan Doğulu ile tanışıp Kenan Doğulu'nun aynı yılda çıkan albümü için iki şarkının düzenlemesini yapmış ve usta sanatçı Sezen Aksu ile tanışıp albümlerinde verdiği konserlerde eşlik etmeye başlamıştır.