2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Kocaman kimdir? Mustafa Kocaman hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,603 haber kaynağında 4,441,320 adet haber yapılan Mustafa Kocaman, toplamda 4,134,898,520 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Kocaman kimdir? İşte, Mustafa Kocaman hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Kocaman, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mustafa Kocaman hakkında 9,603 haber kaynağında 4,441,320 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,134,898,520 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Kocaman hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MUSTAFA KOCAMAN KİMDİR?

Mustafa Kocaman, 1976 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Cumhuriyet İlkokulu, İzmit Namık Kemal Ortaokulu ve Lisesinde okudu. Yüksek öğrenimini 2001 yılında Yakındoğu Universitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Askerliğini Malatya'da yaptıktan sonra 2004 yılında kendisine ait olan hukuk bürosunu açtı.

Kartepe, Nusretiye Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Kocaman 2011 yılında AK Parti Kartepe İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. Sırasıyla AR-GE, Seçim işleri ve Siyasi Hukuki İşler başkanlıkları görevlerinde bulundu.

2014 yerel seçimleri başarı ile tamamlandıktan sonra 2015 yılında İl Yönetim Kurulu Uyesi oldu. AR-GE'den sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. Sonrasında teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu.

1 Kasım 2015 genel seçimleri ve 16 Nisan 2017 referandumunda İl SKM Başkan Yardımcılığı, Miting Komisyon Başkanlığı yaptı. 2017 yılında AK Parti genel merkezimizin onayı ile Kartepe İlçe Başkanı oldu ve ilçede 24 Haziran seçimlerini yönetti. Kocaeli'nde birçok STK'larda görev aldı.

Küçük yaşta başladığı basketbola lisanslı sporcu olarak halen devam eden Kocaman, evli ve bir çocuk babasıdır.

Mustafa Kocaman, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kocaeli'ye bağlı Kartepe Belediye Başkan Adayı oldu.