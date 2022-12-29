2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Dalcı kimdir? Mustafa Dalcı hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,477 haber kaynağında 4,330,881 adet haber yapılan Mustafa Dalcı, toplamda 3,789,670,419 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Dalcı kimdir? İşte, Mustafa Dalcı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Dalcı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mustafa Dalcı hakkında 9,477 haber kaynağında 4,330,881 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,789,670,419 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Dalcı hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MUSTAFA DALCI KİMDİR?

Mustafa Dalcı (d. 1 Temmuz 1973, Sivas) Türk teknik direktör ve eski futbolcudur.

Teknik direktörlük kariyeri

Dalcı, amatör bir futbolcu olarak mütevazı bir kariyerin ardından Türkiye'nin çeşitli amatör takımlarını yönetti. 1. Lig'de Ankaraspor'u yönetti ve MKE Ankaragücü'nde geçici teknik direktör olarak görev yaptı. Dalcı, 23 Ocak 2021 tarihinde Ankaragücü ile 1,5 yıl sözleşme imzaladı. 27 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük maçının ardından istifa etti.