2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Elitaş kimdir? Mustafa Elitaş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,478 haber kaynağında 4,337,825 adet haber yapılan Mustafa Elitaş, toplamda 3,796,297,776 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Elitaş kimdir? İşte, Mustafa Elitaş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Elitaş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mustafa Elitaş hakkında 9,478 haber kaynağında 4,337,825 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,796,297,776 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Elitaş hakkında merak edilen Mustafa Elitaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUSTAFA ELİTAŞ KİMDİR?

Mustafa Elitaş (d. 5 Şubat 1957, Kayseri), Türk siyasetçi. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanlığı görevine atanmıştır.

Mustafa Elitaş 5 Şubat 1957 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Babasının adı Mustafa, annesinin adı ise Nuriye'dir.İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Kayseri'de tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Bir firmada Öğrencilik dönemindeyken 2 yıl muhasebe ve pazarlama biriminde çalıştı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği, Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Mülkiyeliler Birliği Kayseri Şubesi Kurucu Üyeliği yaptı.

Siyasi kariyeri

1994 yılında Anavatan Partisi'nden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu. Türkiye İhracatlar Meclisi'nde, Elif TV yönetim kurulunda, Sanayiciler Derneği, Mülkiyeler Birliği, Huzur Evi Derneği, Sanayi Odası, KAYSİAD gibi pek çok dernek ve kuruluşun yönetim üyeliklerinde bulundu. TBMM XXII., XXIII., XXIV. ve XXVI. Dönem Kayseri milletvekilidir. 24 Kasım 2015 - 26 Mayıs 2016 Tarihleri arasında 64. Türkiye Hükûmetinde Ekonomi Bakanlığı yapmıştır.

Özel yaşamı

Evli ve dört çocuk babasıdır.