2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Şahin kimdir? Mustafa Şahin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,724 haber kaynağında 5,466,284 adet haber yapılan Mustafa Şahin, toplamda 4,980,795,040 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Şahin kimdir? İşte, Mustafa Şahin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Şahin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mustafa Şahin hakkında 9,724 haber kaynağında 5,466,284 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,980,795,040 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Şahin hakkında merak edilen Mustafa Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUSTAFA ŞAHİN KİMDİR?

Mustafa Şahin, 3 Şubat 1956 yılında Malatya Battalgazi Boran köyünde dünyaya geldi. Babasının ismi Faik, annesinin ismi Besey'dir. İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu.

Mustafa Şahin, Malatya ilinde değişik STK'lar, vakıf ve dernekler ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) yönetim kurullarında görevler aldı. AK PARTİ'nin ilde kuruluş çalışmaları ile Malatya AK PARTİ İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Yerel Yönetimler, Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve İl Başkanlığı görevlerinde yer aldı.

24. Dönemde Malatya Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı.

Orta derecede İngilizce bilen Mustafa Şahin, evli ve 5 çocuk babasıdır.