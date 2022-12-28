2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Kavuş kimdir? Mustafa Kavuş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,475 haber kaynağında 4,331,462 adet haber yapılan Mustafa Kavuş, toplamda 3,790,068,187 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Kavuş kimdir? İşte, Mustafa Kavuş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Kavuş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mustafa Kavuş hakkında 9,475 haber kaynağında 4,331,462 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,790,068,187 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Kavuş hakkında merak edilen Mustafa Kavuş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUSTAFA KAVUŞ KİMDİR?

Mustafa Kavuş, 4 Temmuz 1974'te Konya'da dünyaya geldi. Öğrencilik hayatına Ali İhsan Dayıoğlugil İlköğretim Okulu'nda başladı.Liseyi Konya İmam Hatip Lisesi'nde bitiren Kavuş, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Lisans eğitiminin ardından Selçuk Üniversitesi Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Mustafa Kavuş, eğitim hayatının yanı sıra küçük yaştan itibaren iş hayatı tecrübesi kazanmaya çalıştı. Tekstil, yayınevi ve gıda sektörlerinde işletmecilik ve yöneticilik yaptı.

Siyasete de ilgi duyan Mustafa Kavuş'un siyasetle tanışması AK Parti ile başladı. 2001-2003 yılları arasında AK Parti İl Gençlik Kolları Kurucu Teşkilatlanma Başkanı olarak görev yapan Kavuş, siyasi tecrübesini 2003-2005 yıllarında İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürdü. 2011 Genel Seçimlerde Milletvekili Aday Adayı oldu.

2004 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık danışmanlığına getirilen Kavuş, 2006'da Teftiş Kurulu Müfettişliği'ne atandı. 2009 ile 2018 yılları arası Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olarak görev yapmakta iken aday adaylığı başvurusu için istifa etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Kavuş, İngilizce bilmektedir.

Mustafa Kavuş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Konya Meram Belediye Başkan adayıdır.