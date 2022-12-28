2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Doğan kimdir? Mustafa Doğan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.926 haber kaynağında 5.539.767 adet haber yapılan Mustafa Doğan, toplamda 5.270.803.043 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Doğan kimdir. İşte, Mustafa Doğan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Doğan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mustafa Doğan hakkında 9.926 haber kaynağında 5.539.767 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5.270.803.043 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Doğan hakkında merak edilen Mustafa Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUSTAFA DOĞAN KİMDİR?

Mustafa Doğan (d. 1 Ocak 1976; Yalvaç, Isparta) Türk asıllı Alman futbol yorumcusu, teknik direktör ve eski futbolcudur. Şu anda beIN SPORTS Türkiye'de çalışmaktadır.

Futbolculuk kariyeri

Türkiye doğumlu Mustafa Doğan'ın ailesi, Doğan 2 yaşındayken Almanya'nın Duisburg şehrine taşındı. Doğan, futbola TV Asberg takımında başladı. 15 yaşından sonra, futbolunun belli bir yöne doğru gelişme gösterdiğini gören Mustafa, ilk olarak 1986 yılında KFC Uerdingen 05 isimli takımın formasını giydi.

Bayer Uerdingen

17 yaşında Alman pasaportu aldı ve o zamanın teknik direktörü Friedhelm Funkel tarafından profesyonel takıma alındı. 15 Mayıs 1994'te ilk 2. Bundesliga maçında Wuppertaler SV karşısında son dakikada oyuna girdi. Sonrkai hafta ligin son haftasında da son 4 dakika forma giydi. 2. Bundesliga ikincisi olarak Bundesliga'ya yükseldiler.

Doğan, ilk Bundesliga maçında 19 Kasım 1994'te SV Werder Bremen karşısında 90 dakika forma giydi. Daha sonra sezonun son iki maçında da forma giydi. Doğan, asıl patlamasını sonraki sezon yaptı. Lig sonunda sonuncu olarak ikinci lige düştüler. Mustafa Doğan ise 28 maçta forma giyerek takımın önemli isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe

1996'da Türkiye'ye geri dönen Mustafa Doğan, Fenerbahçe'ye transfer oldu. 18 Ağustos 1996'da Gaziantepspor'a deplasmanda 2-0 yenildikleri maçta ilk kez Fenerbahçe formasını giydi. Bu yenilgi sonrası formayı kaybetse de sene sonuna doğru yeniden kadroya girdi. Kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında forma giyen Doğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe formasını 3 kez giydi.

1997'de itibaren Mustafa Doğan, Fenerbahçe kadrosunun değişmez elemanlarından oldu. 97-98 sezonunda ligde 31 maçta forma giydi ve kariyerinin ilk golünü 10 Mayıs 1998'de Gençlerbirliği'ne attı ve Fenerbahçe bu golle maçı 2-1 kazandı. Sezon sonunda lig ikincisi olan Fenerbahçe, Başbakanlık Kupası'na katılmaya hak kazandı ve Mustafa Doğan'ın ilk 11'de çıkıp 71 dakika oynadığı maçta Trabzonspor'u 1-0 yendiler. Böylece Doğan, kariyerinin ilk kupasını kazandı. Sonraki sezon Joachim Löw yönetimindeki Fenerbahçe lig 3.'sü oldu. Doğan ise 29 maçta forma giydi. Sezon içinde kazandıkları tek kupa Doğan'ın 90 dakika oynadığı ve Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alınan Atatürk Kupası oldu. 2000-01 sezonunda kariyerinin ilk ve tek lig şampiyonluğunu gördü.

2001-02 sezonuyla birlikte Mustafa Doğan takımdaki yerini kaybetmeye başladı. 2002-03 sezonunda sadece 13 lig maçında forma şansı bulabilen Doğan, Konyaspor ile deplasmanda oynanan bir kupa maçında 32. saniyede kırmızı kart görerek yönetimden ceza aldı. Sezon sonunda sözleşmesi biten Doğan ile sözleşme yenilenmedi.

1. FC Köln

2003-04 sezonu için Mustafa Doğan tekrar Almanya'ya döndü. Dönmesinin asıl sebebi, onu profesyonel yapan ve o dönemde 1. FC Köln'ü çalıştıran Funkel oldu. Funkel, daha sonra takımdan ayrılsa da Mustafa Doğan yerini kaybetmedi. Takım defansının en önemli isimlerinden olan Doğan, SC Freiburg karşısında alınan 1-0'lık galibiyette gol attı. Sezon sonunda ise takım Bundesliga'da kalamayıp küme düştü.

Beşiktaş

2004'te Türkiye'ye geri dönen Doğan, bu sefer Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş'taki kariyerine de bir Gaziantepspor yenilgisi ile başlayan Doğan, yine formayı bir süre kaptırdı ancak daha sonra yeniden takıma dahil oldu. Beşiktaş formasını giydiği üçüncü resmi maçta Ankaragücü'ne gol atan Doğan, bir hafta sonra eski takımı Fenerbahçe'ye de bir gol attı ve Beşiktaş maçı 2-1 kazandı. 2005-06 ve 2006-07 sezonlarında da Beşiktaş'ta forma giydi. Son sezonunda sakatlığı nedeniyle çok fazla şans bulamadı. Ancak Türkiye Kupası'nda 4 maçta forma giydi, özellikle yarı final maçlarında Fenerbahçe karşısında defansta başarılı bir performans gösterdi. Beşiktaş, o sezonun Türkiye Kupası'nı kazandı. 2007-08 sezonuna Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu olarak başlasa da antrenmanlara sakatlığı nedeniyle katılamaması nedeniyle sözleşmesi sezon ortasında feshedildi. Mustafa Doğan böylece futbolu bıraktı.

Millî takım kariyeri

Mustafa Doğan 1995'te, 19 yaşındayken Hans-Jürgen Dörner tarafından FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na çağrıldı. Mustafa Doğan üç maçta da 90 dakika forma giyse de Almanya grup sonuncusu oldu. Toplamda 19 kez Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı forması giyen Doğan bir de gol kaydetti.

Mustafa Doğan, Almanya millî futbol takımının 1999 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrosunda yer aldı. ABD'nin Almanya'yı 2-0 yendiği son grup maçında 41. dakikada Jörg Heinrich'in yerine girdi. Almanya gruplardan çıkamadı. Doğan, Almanya formasını ikinci ve son kez 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye ile oynanan maçta giydi. Eleme maçlarının sonu olan bu maçta Doğan, 89. dakikada Bernd Schneider'ın yerine oyuna girdi. 0-0 biten maçla beraber Almanya birinci olarak turnuvaya katılma hakkını kazandı.

2003'te, 2006 Dünya Kupası'na hazırlık için oluşturulan Almanya 2006 projesi kapsamında bir millî maçta daha forma giydi.