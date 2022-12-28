2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Akın kimdir? Mustafa Akın hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,644 haber kaynağında 4,898,540 adet haber yapılan Mustafa Akın, toplamda 4,306,429,193 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Akın kimdir? İşte, Mustafa Akın hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Akın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mustafa Akın hakkında 9,644 haber kaynağında 4,898,540 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,306,429,193 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Akın hakkında merak edilen Mustafa Akın kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUSTAFA AKIN KİMDİR?

Pazar Kaymakamı Mustafa AKIN, 1981 yılında Konya'da doğdu. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Daha sonra sırasıyla, bir yıl süreyle TEDAŞ'ta , üç yıl süreyleTürkiye İş Kurumu'nda ve yine üç yıl süreyle Maliye Bakanlığında kamu hizmetlerinde bulunduktan sonra, 2011 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Bir yıl süre ile İngiltere University of Sheffield'da yabancı dil eğitimi aldı. Daha önce sırasıyla Burdur-Çeltikçi, Tokat-Artova, Burdur-Kemer, Çanakkale-Bozcaada ve Bayburt- Aydıntepe İlçe Kaymakamlıklarında veŞanlıurfa Vali Yardımcılığında görev yapan AKIN, 2021/412 Sayılı Cumhurbaşkanlığının kararnamesi ile ilçemize atanmış ve 20.09.2021 tarihinde görevine başlamıştır. Mustafa AKIN, evli ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.