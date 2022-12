2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa İduğ kimdir? Mustafa İduğ hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa İduğ, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mustafa İduğ hakkında 9,475 haber kaynağında 4,331,147 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,788,919,170 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa İduğ hakkında merak edilen Mustafa İduğ kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUSTAFA İDUĞ KİMDİR?

1962 yılında Bornova'da dünyaya geldi. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Yaşar Üniversitesi'nde tamamladı.

2005-2007 yılları arasında Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 2009-2013 yılları arasında İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği ile birlikte TOBB Otomotiv Yan Sanayi Sektör Meclis Grubu Üyeliği görevini yerine getirdi. 2009-2014 yıllarında Bornova Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi ve 2009-2010 yıllarında Bornova Belediyesi Encümen Üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile 2016 yılından itibaren de Ege Ekonomisini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği ve İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018'deki seçimlerle birlikte İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve TOBB Asli Delegeliği görevlerini üstlendi.

2009-2010 yılları arasında Bornova Belediye Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürdü, 2009-2012 yılları arasında Bornova Masterler Futbol Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. 2014 sezonunda Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. 2012 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi İşletme Mühendisliği yüksek lisans programında Kobi Kaynak Planlama ve Bütçe Yönetim dersi veriyor. 2018'de İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği'ne seçildi.

1981 yılından itibaren ticaret dünyasının içinde bulunan İduğ; İduğ Yedek Parça Ltd. Şti. ve İduğ Petrol Ürünleri Ltd. Şti. ile İduğ Gıda Ltd. Şti. şirketlerini kurdu. Castrol madeni yağlarının Ege Bölge distribütörlüğünü yürütüyor. Ayrıca, Atak Taşıt Yedekleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi ve ortağıdır.

Mustafa İduğ, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir İli, Bornova İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.