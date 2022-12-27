2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Masatlı kimdir? Mustafa Masatlı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,475 haber kaynağında 4,330,454 adet haber yapılan Mustafa Masatlı, toplamda 3,789,318,083 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Masatlı kimdir? İşte, Mustafa Masatlı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Masatlı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mustafa Masatlı hakkında 9,475 haber kaynağında 4,330,454 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,789,318,083 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Masatlı hakkında merak edilen Mustafa Masatlı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUSTAFA MASATLI KİMDİR?

Mustafa Masatlı, (26 Kasım 1969, Sungurlu, Çorum), Türk bürokrat. 16 Haziran 2020'de Amasya valisi olmuştur ve hâlen görevini sürdürmektedir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalı programını tamamladı. 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Küre, Yapraklı Kaymakam Vekilliği, Ulaş, Bahçesaray, Demre, Alaçam, Gerede Kaymakamlığı, Tekirdağ Vali Yardımcılığı, Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı, Ardahan Valiliği görevlerinde bulundu. 10 Haziran 2020'de yayınlanan valiler kararnamesi ile Amasya valiliği görevine başladı. Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.