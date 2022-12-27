2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Koç kimdir? Mustafa Koç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,695 haber kaynağında 4,808,425 adet haber yapılan Mustafa Koç, toplamda 5,102,413,552 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Koç kimdir? İşte, Mustafa Koç hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Koç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mustafa Koç hakkında 9,695 haber kaynağında 4,808,425 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,102,413,552 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Koç hakkında merak edilen Mustafa Koç kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUSTAFA KOÇ KİMDİR?

Mustafa Vehbi Koç (d. 29 Ekim 1960, Ankara - ö. 21 Ocak 2016, İstanbul), Türk iş adamıdır.

Mustafa Koç 29 Ekim 1960 yılında Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi çiftinin ilk çocukları olarak Ankara'da dünyaya geldi.

1971-1975 yillari arasinda Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nun orta öğrenimini tamamlamıştır. Lise öğrenimini 1980'de İsviçre'deki Lyceum Alpinum Zuoz'da, yüksek öğrenimini ise 1984 yılında ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde tamamladı.

Çalışma hayatına 1984'te TOFAŞ'ta müşavir olarak başladı. Ram Dış Ticaret'te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

1992'den itibaren Koç Holding'de Başkan Yardımcılığı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

4 Nisan 2003'te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı babası Rahmi Koç'tan devraldı.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı olan Koç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2006 yılında Finlandiya İstanbul Fahri Konsolosu oldu.

İstanbul Golf Kulübü'nün başkanlığını yaptı.Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi oldu.2004-2011 yıllarında Bİlderberg toplantılarına katıldı.

1992'de Caroline Giraud ile evlendi; çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu oldu. Hobileri arasında Golf, binicilik, havacılık ve Scuba yer aldı.

Ölümü

21 Ocak 2016 tarihinde sabah sporu sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste ilk müdahele yapıldıktan sonra Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi ve burada yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

24 Ocak 2016'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ndeki cenaze töreninin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Aldığı ödüller

Türkiye'deki büyük İtalyan yatırımlarının önemli ortaklarından olan Koç'a, 2005 yılında İtalya ile Türkiye arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine olan katkıları nedeniyle İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.

2012'de İtalya'nın "Ekonomi Oscar"ı olarak bilinen Uluslararası Leonardo Ödülü'ne layık görüldü.Ayrıca, ekonomik ve sosyal kalkınma alanındaki çalışmaları nedeniyle World Monuments Fund ve Carnegie Vakfı ile BNP paribas gibi kuruluşlar tarafından ödüllendirildi.

Üyesi olduğu kuruluşlar

İstanbul Sanayi Odası

TÜSİAD

DEİK

Fenerbahçe Spor Kulübü

İstanbul Golf Kulübü

1907 Fenerbahçe Derneği (Kurucu Üye)

East West Institutee