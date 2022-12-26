2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Denizli kimdir? Mustafa Denizli hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Denizli, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mustafa Denizli hakkında 9,619 haber kaynağında 5,135,649 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,585,367,709 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Denizli hakkında merak edilen Mustafa Denizli kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

10 Kasım 1949'da İzmirin Alaçatı ilçesinde dünyaya geldi.Küçük yaşta futbol hayatı başlayan Mustafa Denizli;

Sol açık mevkinde oynamış Türk solak millî eski futbolcu.

1987 yılından itibaren teknik direktör olarak görev yapmaktadır. Süper Lig'de 3 büyük takım olan; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan tek teknik direktördür.

1949 yılında Çeşme, İzmir'de doğdu. İzmir'de Altay kulübünde 1965 yılında profesyonel olup 18 sene futbolculuk yapmıştır. Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi sol ayaklı futbolcularınan birisiydi. Altay'da frikikten ve özellikle kornerden attığı gollerle büyük ün yaptı. İlk kupasını 1967'de gördü. Kendisi oynamasa da Türkiye Kupası alan kadronun içinde yer aldı. Bir sene sonra ise kadroda yer almaya başladı. 19 yaşında Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası maçında uzatmalarda attığı golle takımını finale taşıyıp kendini gösterdi. Ancak kupayı bu sefer müzeye götüremediler. Sonraki sene Kupa Galipleri Kupası'nda ilk turda Norveç ekibi Lyn Oslo'ya elenirken, deplasmanda 4-1 yenildikleri maçta takımın tek golünü attı. Böylece Avrupa'daki ilk golünü atmış oldu. Daha sonra Carl Zeiss Jena takımına da 1977'de 2 maçta 3 gol attı.

1970'lerde takıma bir Mustafa (Mustafa Turgut) daha gelince, Mustafa Denizli "Büyük Mustafa" olarak anılmaya başladı. 1980 yılında 12 gol ile ligin en çok gol atan oyuncusu olmuştur. Aynı sezon sonu bir Türkiye Kupası daha kazandı. Final maçında penaltıdan attığı golle kupayı kazandıran Mustafa Denizli, bu sefer kaptan olarak kupayı kaldırma başarısını gösterdi. Sezona golle başladı ve ilk hafta Karagümrük'e gol attı.

Kariyeri boyunca İstanbul kulüplerinin transfer tekliflerini İzmir'den ayrılmamak için daima geri çevirse de, futbol hayatının son yıllarında fikir değiştirdi ve Temmuz 1983'te Galatasaray'a transfer oldu. 1 Ağustos 1983'te Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında forma giyerek Galatasaray taraftarının karşısına ilk kez çıktı. Sezona golle başlayan futbolcu, ilk maçında Karagümrük'e golünü attı. Galatasaray'daki ikinci golünü 2 Ekim 1983'te penaltıdan Antalyaspor'a attı. Üçüncü golünü ise Adana Demirspor'u 9-2 yendikleri maçta kaydetti. Ancak sakatlığı yüzünden pek forma şansı bulamadı ve Galatasaray'da kariyerini sonlandırdı.

Mustafa Denizli 1977'de Türkiye Millî Futbol Takımı forması giymeye başladı. İlk maçı olan 6 Nisan 1977'de Finlandiya ile oynanan hazırlık maçında ilk golünü kaydetti. İkinci golünü ise 28 Ekim 1979'da Malta'ya karşı oynanan EURO 1980 elemelerinde kaydetti. İki Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadı ancak başarılı sonuçlar göremedi. Toplamda 10 maçta forma giydi. 24 Eylül 1980'de İzlanda ile oynanan maç son millî maçı oldu.

Alman Jupp Derwall'ın yanında 1984-85'ten başlayarak Galatasaray'da 3 sene yardımcı antrenörlük yaptı. 8 Aralık 1984'te Zonguldakspor ile oynanan bir maçta Derwall'in hastalığı nedeniyle takımı yönetti. 1987-88 sezonu için antrenörlüğe getirildi. Jupp Derwall ise takımın menejerliğini yapmaya başladı. Galatasaray çok başarılı bir sezon geçirdi ve Denizli, ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.

38 maçta 2 mağlubiyet alan Galatasaray, en yakın rakibi Beşiktaş'ın 12 puan önünde 90 puan toplayarak birinci oldu. 1988-89 sezonunda ligde büyük bir puan farkıyla 3. oldular. Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde elenen Galatasaray, Avrupa'da çok başarılı oldu. İlk tur Rapid Wien, ikinci tur Neuchatel Xamax'ı elediler.

Xamax'a ilk maç deplasmanda 3-0 yenildiler. Maçta sahaya atılan yabancı maddeler ve PKK'nın sahaya girmesi gibi olaylar yaşandı. Maç sonunda Denizli de UEFA'dan bir maç men cezası aldı. Rövanş maçında taktikleri tribünden vermek zorunda kalan Denizli'nin takımı maçı 5-0 kazandı. Çeyrek finalde ise Fransız temsilcisi Monaco'yu eleme başarısını gösterdiler. Yarı finalde ise Steaue Bükreş'e elendiler. Bu sonuç günümüze kadar bir Türk takımının Avrupada lig şampiyonları bazında aldığı en iyi sonuçtur.

1989-90 sezonunda Alman 2. ligi 2. Fußball-Bundesliga'da oynayan Alemannia Aachen, Avrupa'daki başarıları ile ünlenen Mustafa Denizli'ye teklifte bulundu. Denizli, liginde sonuncu olan Aachen ile anlaştı. Ancak bazı ırkçı tepkilerle karşılaştı. Denizli takımın başında ilk maçına 30 Eylül 1989'da çıktı. 10 haftada sadece bir galibiyet alan Aachen bu maçta rakibini 5-1 yendi ve Denizli, Alman basının gündemine oturdu.

Üçüncü maçında da namağlup lider Wattenschied'i yendi. 4 maçta 4 galibiyet yapan Denizli ilk mağlubiyetini 5. maçı olan Hertha Berlin maçında aldı. 6 maçında Münster'i 7-1 yendi. Ancak bu galibiyetler sonrası büyük bir düşüş yaşadılar. Taraftarlarla da sorun yaşayan Denizli, Aachen'den ayrıldı. Aachen, 20 takımlı ligde 19. olarak ligden düştü.

1990-91 sezonunun başında Galatasaray ile tekrar anlaştı. İlk sezonunda uzatmalarda Ankaragücü'ne üstünlük sağlayan Denizli ve Galatasaray Türkiye Kupası'nı kazandı. Ligde ise ikinci oldular. Ancak, lig şampiyonu Beşiktaş'ı mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandılar. Sonraki sezondaki en büyük başarısı ise Avrupa'da oldu. 1992-93 Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Werder Bremen'e ilk maçta 2-1 yenildiler, ikinci maç ise 0-0 sonuçlandı ve elendiler. Ancak ligde yine istenilen sonuçları alamayıp, lig üçüncüsü oldular. Yönetim ile anlaşamayan Denizli, teknik direktörlüğü bıraktı.

2000 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında Mustafa Denizli, Fenerbahçe ile anlaştı. Yardımcılığına Oğuz Çetin'i alan Denizli, sezona Almanya kampı ile başladı. Sezona 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile başladı. 5. hafta Beşiktaş ile oynanan maçta 3-0 yenilirlerken, Denizli o sıralar var olan 5+1 yabancı kuralını unutarak maçın ikinci yarısı yaptığı değişiklikler sonucu sahaya 6 yabancıyla çıktı. Beşiktaş'ın galibiyeti 3-0'lık hükmen galibiyet olarak tescillendi.

Denizli ve yönetim arasında sorunlar baş gösterdi. Ancak daha sonra toparlanan takım ilk yarıyı Galatasaray'ın ardından averajla bitirdi. İkinci yarı 25. haftaya kadar puan kaybı yaşamadılar. Şampiyonlar adaylarından Gaziantepspor'a karşı ilk yarısını 3-0 kaybettikleri maçı 4-3'e çevirdiler. Sonraki hafta Trabzonspor'a yenilip, ikinciliğe düşseler de sonraki maç Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-1 yenip liderliğe tekrar geldiler ve son üç maçlarını da kazanıp şampiyon oldular.

Kupayı ise finalde penaltılarla kaybettiler. Denizli, böylece Galatasaray'dan sonra bir başka büyük takım olan Fenerbahçe'yi de şampiyon yapıyordu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör oldu.

Sonraki sezon katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hiç puan alamayarak grup sonuncusu oldu. Fenerbahçe, Kosice takımından sonra ilk kez grup seviyesinde 0 puan alan takım oldu. Ligde de alınan kötü sonuçlardan sonra Diyarbakırspor yenilgisinden sonra Fenerbahçe yönetimi tarafından görevinden gönderildi.

Beşiktaş, UEFA Kupası'nda Metalist Kharkiv'e farklı yenilip elenince teknik direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti. Mustafa Denizli, Sağlam'ın yerine 9 Ekim 2008 tarihinde Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirildi. Denizli'li Beşiktaş ilk maçını Gençlerbirliği karşısında 3-1 kazandı ve liderliğe yükseldi. Bu parlak başlanıça rağmen sezonun ilk yarısının sonunda Beşiktaş, lig 6.sı oldu.

Denizli 10 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak Yıldırım Demirören döneminin en başarısız teknik adamı olmuştu. Denizli ikinci yarıya başlamadan Fabian Ernst ve Yusuf Şimşek'i transfer ederek değişikliklerle başladı. İkinci yarıdaki başarılı performans ile önce 13 Mayıs 2009 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan maçta rakiplerini 4-2 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı.

Sezonun son maçında ise Denizli yönetimindeki Beşiktaş, Denizlispor'u 2-1 yenerek 13. Şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş 6 yıl sonra şampiyonluğu, 19 yıl sonra çifte kupayı gördü. Mustafa Denizli de aynı ligde 3 takımı da şampiyon yapan ilk teknik adam oldu. Ayrıca ilk yarıda sonucundaki kötü tablo nedeniyle suçlanan Denizli, "26. haftayı bekleyin" demişti. 26. haftada Beşiktaş'ın lider Sivasspor'un 1 puan gerisine gelmesi, daha sonra ise şampiyonluğu yakalaması sonucu "kahin" lakabı takıldı.

Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı söylentileri çıksa da, Denizli takımda kalmayı tercih etti. Sezona iyi başlayamayan Beşiktaş, ilk yarının ortalarında bir seri yakalasa da ilk yarıyı yine kötü bitirdi. Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası gruplarından çıkamayan Beşiktaş, ligde bir ara 2.liğe kadar gelse de son haftalarda aldığı puan kayıpları ile ligi dördüncü bitirdi.

2009-10 sezonunun sonunda Mustafa Denizli, sağlık sorunları nedeniyle Beşiktaş'taki görevinden ayrıldı. Çocukluk aşkı Beşiktaş'tan bir süre ayrı kalıp, dinleneceğini bildirdi. Başkan Yıldırım Demirören, bu ayrılık konuşmasını yaparken 10 yıllık Beşiktaş yönetimi tarihinde yaptığı en zor konuşma olarak betimledi.

1987'de Galatasaray'ın yardımcı teknik direktörlüğünü yaparken Coşkun Özarı'nın yerine Türkiye Millî Futbol Takımı teknik direktörlüğüne atandı. 4 Mart 1987'de Romanya ile oynanan özel maç ilk maçı oldu. İkinci maçı olan 25 Mart 1987'de Doğu Almanya ile oynanan hazırlık maçında alınan 2-1'lik galibiyet Denizli'nin ilk galibiyeti oldu. Denizli, 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 3. maçtan itibaren takımı yönetti. Denizli'nin ilk eleme maçında daha önce iki maç yapıp 8-0 ve 5-0 yenildiğimiz İngiltere ile Türkiye'de oynandı. Maç 0-0 bitti.

1987 yazından Denizli, millî takımın yanında Galatasaray'ı da yönetmeye başladı. İkinci İngiltere maçı ise hezimet oldu ve 3 yıl önceki gibi yine 8-0 kaybedildi. Türkiye 2 beraberlik ile grup sonuncusu olurken, elemelerin bitimiyle Denizli görevden ayrıldı. 6 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı.

EURO 1996'dan sonra Fatih Terim'in Galatasaray'a geçmesi ile, Mustafa Denizli Kocaelispor'u bırakıp millî takımı yönetmeye başladı. 14 Ağustos 1996'da Moldova ile oynanan hazırlık maçı ile Denizli dönemi başladı. 1998 Dünya Kupası elemelerinde takımın başındaydı. Türkiye, 8 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle grup üçüncüsü olup kupaya gidemedi. Grup birincisi Hollanda'ya karşı oynanan maçlardaki başarılara rağmen Belçika mağlubiyetleri gruptan çıkmayı engelledi. 30 Nisan 1997'de Belçika'ya Türkiye'de 3-1 yenildikten sonra soyunma odasına giderken, Amigo Orhan, Mustafa Denizli'ye kafa atmıştı.

Federasyon, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri için de Denizli'yle çalışmak istedi. Türkiye 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile grup ikincisi oldu. Grup birincisi Almanya'ya karşı bir galibiyet, bir beraberlik aldılar. Play-off'a kalan Türkiye, İrlanda'yı 1-1 ve 0-0'lık beraberliklerle eledi ve EURO 2000'e katılma hakkı kazandı. Maçtan sonra kendisini eleştirenlere "İçimizdeki İrlandalılar" olarak seslendi.[9] Bu söz daha sonra toplum içinde deyimleşti.

Mustafa Denizli, İtalya, Belçika ve İsveç'ten oluşan grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı. Bu Türk Millî Takımı'nın o güne kadar aldığı en iyi dereceydi. Çeyrek finalde Portekiz'e 2-0 yenildiler. Denizli, şampiyona sonrası takımdan ayrıldı.