2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.861 haber kaynağında 5.779.362 adet haber yapılan Mustafa Demir, toplamda 6.087.443.416 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Demir kimdir. İşte, Mustafa Demir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Demir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mustafa Demir hakkında 9.861 haber kaynağında 5.779.362 adet haber yer alırken 2022'de toplam 6.087.443.416 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Demir hakkında merak edilen Mustafa Demir kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

1959 yılında Dicle'de doğdu.

İlkokulu Ergani'de, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamladı.

1979'da eğitime başladığı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Kent Çalışmaları ve Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı.

Kadir Has Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora programına devam etmektedir.

2013 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim Anabilim Dalında 'Fahri Doktora' unvanına layık görüldü.

2001 yılında AK Parti İstanbul İl Kurucu Üyesi, 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Halkla İlişkiler Tanıtım Medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu.

2004 Yerel Seçimlerinde Fatih Belediye Başkanı seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde ise Fatih ile Eminönü birleşince Tarihi Yarımada Fatih'in 2. kez Belediye Başkanı oldu. 2014 Yerel Seçimlerinde de tekrar aday gösterilerek, Fatih'e 3. kez Belediye Başkanı seçildi.

Ayrıca dönemsel olarak Haliç Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı da yürüttü.

Göreve geldiği ilk günden bu yana 'Sürekli yaşanabilir bir Fatih' hayaliyle yola çıkan Mustafa Demir, insanın kimliğine ve kişiliğine katkıda bulunacak bir şehir oluşturma idealiyle belediyecilikte hizmet anlayışını farklı bir boyuta taşıdı.

Kentsel yenileme, eğitim, bilişim, tarihi eserlerin restorasyonu, sosyal belediyecilik gibi birçok alanda ilk ve örnek olacak projelere imza atan Demir, 'Marka ve Akıllı Şehir' oluşturma yönünde çalışmaya devam ediyor.

Yurtdışında ve yurtiçinde çeşitli üniversitelerde yerel yönetimler, halkla ilişkiler, kent bilgi sistemleri, kentsel yenileme, restorasyon gibi konularda ders veren Demir, tecrübelerini ve siyaset hayatında geçirdiği 17 yılın birikimini Ak Parti Siyaset Akademisi'nde de gençlerle paylaşıyor.

Başkan Demir, 2013-2016 yılları arasında UCLG-MEWA-Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Teşkilatı Kongresi 'Konseyi ve Yönetim Kurulu' üyeliğine layık görüldü.

Sportif kişiliğiyle de tanınan Demir, 2012 ve 2013 yıllarında İstanbul Boğazını yüzerek geçti ve 'Boğazı yüzerek geçen ilk belediye başkanı' unvanının sahibi oldu.

Diş hekimi mesleğine halen aktif olarak devam eden Şule Hanım'la evli olan Demir, iki çocuk babası.

Demir, İngilizce biliyor. Siyasete, tarihe, sanata ve spora ilgi duyuyor.