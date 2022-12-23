2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.475 haber kaynağında 4.340.763 adet haber yapılan Mustafa Şentop, toplamda 3.808.045.282 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Şentop kimdir, İşte, Mustafa Şentop hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Şentop, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mustafa Şentop hakkında 9.475 haber kaynağında 4.340.763 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3.808.045.282 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Şentop hakkında merak edilen Mustafa Şentop kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek Lisansını ve Doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de Doktor, 2005'te Doçent, 2011'de Profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında bir çok üniversitede lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevler yaptı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük yaptı. Çeşitli akademik dergilerde Yayın Kurulu Üyesi ve Editör olarak görev aldı, hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 24,25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AK Parti'yi temsilen görev yaptı. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde MKYK üyeliğine seçildi. Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayıdır.