2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Müsavat Dervişoğlu kimdir? Müsavat Dervişoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,681 haber kaynağında 51,076 adet haber yapılan Müsavat Dervişoğlu, toplamda 176,434,936 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Müsavat Dervişoğlu kimdir? İşte, Müsavat Dervişoğlu hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Müsavat Dervişoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Müsavat Dervişoğlu hakkında 3,681 haber kaynağında 51,076 adet haber yer alırken 2022'de toplam 176,434,936 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Müsavat Dervişoğlu hakkında merak edilen Müsavat Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Dursun Müsavat Dervişoğlu 1 Şubat 1960, Ankara doğumlu Türk siyasetçi.

Müsavat Dervişoğlu doğum tarihi : 1 Şubat 1960

Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında : 60 yaşında

Müsavat Dervişoğlu nereli : Ankara doğumlu

Müsavat Dervişoğlu mesleği ne : Siyasetçi

Müsavat Dervişoğlu burcu ne : Kova

Fatsalı bir ailenin çocuğu olan Dervişoğlu, İlkokul ve ortaokulu Fatsa'da okudu. Lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun'da tamamladı. 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesine kayıt yaptırdı. 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askeri darbe ile zorunlu olarak öğrenimine ara verdi. Daha sonra öğrenci aflarından yararlanarak ön lisans eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kademelerinde ve gençlik organizasyonlarında önemli görevler yüklendi. 1978 yılında Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Başkanlığı ile başlayan siyasi yöneticilik hayatını, 1987–1989 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı ile devam ettirdi. 1989 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'ndan alınarak, Alparslan Türkeş tarafından MHP Genel Merkez'de görevlendirildi. Daha sonra Alparslan Türkeş tarafından MHP İzmir teşkilatı'nda görev yapmak için İzmir'e gönderildi. 2000-2011 MHP İzmir İl Başkanlığı görevini sürdürürken, 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve 2011 genel seçimlerinde ise milletvekili adayı olmuştur. 2012'de MHP kongresinde genel başkanlığa aday olmuş ancak seçilememiştir.

1991 yılından beri İzmir'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Müsavat Dervişoğlu, bir kız babasıdır.

2018-2019 yılları arasında İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olmuştur 2019 yılı itibarıyla İYİ Parti meclis grubu başkanvekilidir ve 27. dönem İzmir milletvekilidir.