2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.946 haber kaynağında 2.069.352 adet haber yapılan Murat Dalkılıç, toplamda 2.124.647.880 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Murat Dalkılıç kimdir. İşte, Murat Dalkılıç hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Murat Dalkılıç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Murat Dalkılıç hakkında 8.946 haber kaynağında 2.069.352 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2.124.647.880ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Murat Dalkılıç hakkında merak edilen Murat Dalkılıç kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç (d. 7 Ağustos 1983, İzmir), ya da doğum adıyla Sırrı Murat Dalkılıç, Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur.

2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı. Ardından 2012'den başlayarak iki yıl aralıklarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürdü. Bu çalışmalara dahil edilen "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli", "Neyleyim İstanbul'u" ve "Derine" gibi şarkılarla Türkiye'de çeşitli müzik listelerine girdi.

Bugüne kadar iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanan Murat Dalkılıç, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sundu ve Sil Baştan dizisinde oynadı.

Murat Dalkılıç 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kuşadası'nda tamamladı. O dönemde basketbolcu olmaya karar verdi. Bir yandan da müzik, resim ve basketbolun dışındaki diğer sosyal faaliyetleri de hobi olarak yaptı. 15 yaşında ilk müzik grubunu okulda kurdu ve grubun solistliğini üstlendi. 17 yaşında Kuşadası'nda daha lisedeyken profesyonel basketbolcu oldu. 1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar verdi ve barlarda gitar çalarak müzik kariyerine başladı.[2][daha iyi kaynak gerekli]

Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur.

24 Ağustos 2015'te Merve Boluğur ile evlendi. Çift 11 Eylül 2017 tarihinde boşandı.