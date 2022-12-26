2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Murat Kosova kimdir? Murat Kosova hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,050 haber kaynağında 2,190,485 adet haber yapılan Murat Kosova, toplamda 2,278,983,346 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Murat Kosova kimdir? İşte, Murat Kosova hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Murat Kosova, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Murat Kosova hakkında 9,050 haber kaynağında 2,190,485 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,278,983,346 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Murat Kosova hakkında merak edilen Murat Kosova kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MURAT KOSOVA KİMDİR?

Uğur Murat Kosova (d. 17 Nisan 1971, Samsun) futbol ve basketbol maçları anlatımıyla bilinen televizyon sunucusu, spor yazarıdır. Sinoplu bir ailenin çocuğu olarak Samsun'da doğmuş, hayatının büyük bölümü İstanbul'da geçmiştir. İstanbul Atatürk Fen Lisesinden 1992'da mezun olmuştur. İTÜ İnşaat Fakültesini bitirmiştir. Sporun içinden gelen ailede dünyaya gelmiştir. Annesi voleybol alanında lise yıllarında oynamış, babası ise futbol alanında ikinci lig statüsünde oynamıştır. Çocukluk yıllarında basketbol, lise yıllarında futbola merak sarmıştır. Ancak bazı sakatlıklar yaşaması ve okul hayatının futbol oynamasına izin vermediğini düşünmesinden dolayı futbol kariyerini yarım bırakmak zorunda kalmıştır. Tüm olanlara rağmen futbolun içerisinde kalmaya çalışmış, doksanlı yılların başında İlker Yasin'in Show TV ekibine katılmıştır. Önce spor muhabirliği, ardından TRT'de spikerlik, program yapımcılığı ve spor yazarlığı yapmıştır. NTV'de ve NTV Spor'da spor spikerliği yapmıştır. Aynı zamanda Rıdvan Dilmen ile beraber Yüzde Yüz Futbol'un sunuculuğunu yapmıştır. 2022 yılından itibaren ise bu kez TV8,5 kanalında Rıdvan Dilmen ile beraber Yüzde Yüz Futbol programının sunuculuğuna devam etmektedir.