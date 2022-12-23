2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Murat Kurum kimdir? Murat Kurum hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.821 haber kaynağında 37.727.61 adet haber yapılan Murat Kurum, toplamda 36.782.999.07 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Murat Kurum kimdir, İşte, Murat Kurum hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Murat Kurum, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Murat Kurum hakkında 9.821 haber kaynağında 37.727.61adet haber yer alırken 2022'de toplam 36.782.999.07 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Murat Kurum hakkında merak edilen Murat Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılına kadar çeşitli kurumlarda görev alan Kurum, 2005-2006 yılları arasında Ankara TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman statüsünde yer aldı. 2006 yılından 2009 yılına kadar TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı'nda İstanbul-Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevini üstlenen Murat Kurum, 2009-2012 yıllarında da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı. 2009 yılından bu yana TOKİ'nin ortağı niteliğindeki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini sürdüren Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır. Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer alıyor.