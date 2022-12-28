2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Münür Şahin kimdir? Münür Şahin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,583 haber kaynağında 1,365,710 adet haber yapılan Münür Şahin, toplamda 1,278,969,259 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Münür Şahin kimdir? İşte, Münür Şahin hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Münür Şahin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Münür Şahin hakkında 8,583 haber kaynağında 1,365,710 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,278,969,259 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Münür Şahin hakkında merak edilen Münür Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MÜNÜR ŞAHİN KİMDİR?



1956 yılı Osmaneli doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Osmaneli'de, liseyi Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi fen bölümünde tamamladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu ve bölümünü birincilikle bitirdi. Yine aynı üniversitede Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı.

1976 yılından bu yana iş hayatının içerisinde bulunan Münür ŞAHİN, 21 yıl Koç grubunda üst düzey yöneticilik yaptı. 2001 yılında kendi işini kurmak üzere emekli oldu ve Bilecik'te tek Yeminli Mali Müşavir olarak iş hayatına devam etti. Uluslararası bağımsız denetim yetkisine sahip olan Münür ŞAHİN, Bilecik'te Organize Sanayi Bölgelerinin ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumlar vergisinin ilk sırasında yer alan şirketlerin denetim ve danışmanlığını yaptı. Gelir vergisi sıralamalarında her dönemde üst sıralarda yer aldı.

İş hayatının yanı sıra spor faaliyetleri ile de yakından ilgilendi. Uzun yıllar Osmanelispor, Söğütspor, Bilecik İl Karması ve Üniversite takımında aktif olarak futbol oynadı. Osmanelispor'da dokuz yıl kulüp başkanlığı yaptı ve başkanlığı döneminde Osmanelispor'a sekiz yıl şampiyonluk yaşattı. Osmaneli Gençlerbirlği Kulübü ile birlikte ilçede halı saha, idari bina, lokal, çay bahçeleri, saha çimlendirme ve aydınlatma gibi faaliyetler için finansman sağladı. Futbolun yanında tenise de özel bir ilgi duydu.

İşi gereği İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Vatikan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde bulundu. Ayrıca üniversiteler ile her zaman işbirliği içinde bulundu.

30.03.2014 yerel seçimlerinden sonra Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Münür ŞAHİN evli ve bir çocuk babasıdır.

Münir Şahin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Bağımsız Bilecik Osmaneli Belediye Başkan Adayı oldu.