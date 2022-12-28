2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Muhittin Selvitopu kimdir? Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,413 haber kaynağında 221,119 adet haber yapılan Muhittin Selvitopu, toplamda 105,246,081 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Muhittin Selvitopu kimdir? İşte, Muhittin Selvitopu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Muhittin Selvitopu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Muhittin Selvitopu hakkında 5,413 haber kaynağında 221,119 adet haber yer alırken 2022'de toplam 105,246,081 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Muhittin Selvitopu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MUHİTTİN SELVİTOPU KİMDİR?

955 yılında Malatya'da doğdu. Üniversite öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrencilik döneminde İTÜ İnşaat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği'ni yürüttü.

1980 yılında çalışma hayatına başladı. 1984 yılında İzmir Konak Belediyesi'nde görevlendirildi. 2009 yılına kadar Konak Belediyesi'nde şef, müdür yardımcısı, müdür, başkan yardımcılığı, başkan danışmanlığı görevlerinde bulundu. Memuriyeti sırasında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin kuruluşunda kurucu üyelik, 2006-2010 yılları arasında ise İzmir Şube Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 1995-96 yıllarında Konak Belediyesi ile Fethiye Belediyesi Danışmanlığı, 2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı yaptı. 2014 Yerel Seçimlerine kadar Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmalar yürüttü. 2014 seçimlerinde Karabağlar Belediye Başkanı seçildi.

Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediye Başkanlığı görevine 2014 ve 2019 (2. kez) yıllarındaseçilmiştir.