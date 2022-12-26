2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Muharrem İnce kimdir? Muharrem İnce hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.791 haber kaynağında 1.000.767 adet haber yapılan Muharrem İnce, toplamda 1.342.411.894 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Muharrem İnce kimdir? İşte, Muharrem İnce hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Muharrem İnce, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Muharrem İnce hakkında 8.791 haber kaynağında 1.000.767 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.342.411.894 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Muharrem İnce hakkında merak edilen Muharrem İnce kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'de Zekiye - Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Yalova'da bitiren Muharrem İnce, lisans eğitimini Bursa - Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

Muharrem İnce Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor'un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.

Muharrem İnce 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM'ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu.

Muharrem İnce TBMM'de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, bir çok gazete ve derginin internet sitesinde yüzbini aşkın yorum aldı.

13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Ülkü İnce ile Evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, hâlen TBMM'deki milletvekilliği görevine devam etmektedir.

Muharrem İnce 2012 yılında "Buyurun Sayın İnce" adlı bir kitap yazmıştır.