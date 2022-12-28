2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir? Muhammet Emin Akbaşoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,376 haber kaynağında 1,688,170 adet haber yapılan Muhammet Emin Akbaşoğlu, toplamda 2,077,733,502 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir? İşte, Muhammet Emin Akbaşoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Muhammet Emin Akbaşoğlu hakkında 9,376 haber kaynağında 1,688,170 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,077,733,502 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Muhammet Emin Akbaşoğlu hakkında merak edilen Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU KİMDİR?

Muhammet Emin Akbaşoğlu, (d. 6 Ekim 1968, İstanbul), Türk siyasetçi, avukat, hukukçu. Ak Parti Grup Başkan vekili.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, 06.10.1968'de İstanbul Gaziosmanpaşa'da doğdu. Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

27 Mart 1994 seçimlerinden sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde özel kalem müdürü ve müfettiş olarak, 2003 yılından itibaren Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı'nda hukuk müşaviri olarak görev yaptı.

2011 yılında Adlî Tıp Kurumu başkan yardımcılığına atandı. 2012 yılında gerçekleşen Uluslararası Adli Tıp Kongresi'nin (IALM) organizasyonunda yer aldı. Avrupa ülkeleri ile birlikte gerçekleştirilen Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Projesi30 Ekim 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'nde yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul il yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

25, 26 ve 27. Dönem seçimlerinde AK Partiden Çankırı Milletvekili seçilen Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ak Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.

İngilizce ve Arapça bilen Akbaşoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.