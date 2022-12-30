2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Muhammed Buhari kimdir? Muhammed Buhari hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,776 haber kaynağında 780,251 adet haber yapılan Muhammed Buhari, toplamda 1,117,121,198 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Muhammed Buhari kimdir? İşte, Muhammed Buhari hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Muhammed Buhari, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Muhammed Buhari hakkında 7,776 haber kaynağında 780,251 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,117,121,198 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Muhammed Buhari hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MUHAMMED BUHARİ KİMDİR?

Muhammed Buhari (d. 17 Aralık 1942), askerî bir darbe yaptıktan sonra 31 Aralık 1983 - 27 Ağustos 1985 tarihleri arası Nijerya devlet başkanı olan ve Nijerya Ordusundan emekli tümgeneral.

2003, 2007 ve 2011 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için yarıştı fakat başarısız oldu. Aralık 2014 yılında, Mart 2015 seçimleri için tüm ilericiler Kongresi'nin başkan adayı olarak ortaya çıkmıştır. Buhari, görevdeki Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan'ı yenerek, 2015 genel seçimlerini kazandı ve tekrar cumhurbaşkanı oldu.

Buhari, Katsina Eyaletinde Daura'lı bir yerli; Fulani etnik kökenindendir. Kendini "demokrata dönüşmüş" olarak tanımlamaktadır.