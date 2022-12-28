2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Muammer Erol kimdir? Muammer Erol hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,897 haber kaynağında 675,402 adet haber yapılan Muammer Erol, toplamda 913,470,468 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Muammer Erol kimdir? İşte, Muammer Erol hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Muammer Erol, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Muammer Erol hakkında 7,897 haber kaynağında 675,402 adet haber yer alırken 2022'de toplam 913,470,468 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Muammer Erol hakkında merak edilen Muammer Erol kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUAMMER EROL KİMDİR?

1962 yılında Kayseri - Bünyan İlçesinde doğdu, İlköğretim ve lise eğitimini Bünyan'da tamamladı. 1984 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi.

1990 yılında İçişleri Bakanlığınca gönderildiği ABD'de 6 ay süreyle dil ve enformasyon eğitimi aldı. Merkez Valiliği süresi içerisinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim DalındaTezli Yüksek LisansProgramını tamamladı.

2018 yılında "Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması"başlıklı kitabı yayınlanmıştır. İngilizce bilmekte olup, evli olup3çocukbabasıdır.

Mesleki Kariyeri:

1984-1995 yılları arasında sırasıyla Tekirdağ Saray Kaymakam Vekilliği, Burdur Kemer, Muş Bulanık İlçeleri Kaymakamlıkları yaptıktan sonra; Muş Vali Yardımcılığı ve Bolu Göynük Kaymakamlığı görevinde bulundu.

1995 yılında Mülkiye Müfettişi, 1996 yılında başmüfettiş oldu. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Ankara ve İstanbul Gruplarında görev yaptı.

08.05.2004 -22.12.2008 tarihleri arasındaİstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı İdari Genel Sekreter Yardımcılığı,

07.01.2009 - 16.08.2013tarihleri arasındaElazığ Valiliği,

26.08.2013 - 08.06.2016tarihleri arasındaKonya Valiliği,

30.05.2016 – 04.11.2018tarihleri arasındaMerkez Valiliği

Görevlerinde bulundu.

27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı AtamaKararı gereğince05.11.2018 tarihinden itibarenYalovaValisi olarak görevyapmaktadır.