2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,072 haber kaynağında 153,561 adet haber yapılan Mithat Sancar, toplamda 234,371,503 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mithat Sancar kimdir? İşte, Mithat Sancar hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mithat Sancar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mithat Sancar hakkında 6,072 haber kaynağında 153,561 adet haber yer alırken 2022'de toplam 234,371,503 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mithat Sancar hakkında merak edilen Mithat Sancar kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MİTHAT SANCAR KİMDİR?

Mithat Sancar, 1963 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğmuştur. Diyarbakır Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ardından aynı üniversitede "Temel Hakların Yorumu'' konulu teziyle 1995 yılında doktorasını verdi. 1999 yılında da ''Hukuk Devleti'' konulu teziyle de Doçent oldu. 2007 yılında profesör olmuştur.

Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesi görevine devam etmektedir.

Kürt sorununun çözülmesi konusunda birçok yazıları bulunmaktadır. 2007 yılından itibaren "Birgün" gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. Taraf gazetesinde de yazmaktadır.

Mithat Sancar, Türkan Sancar ile evlidir.

Başta "Birikim" olmak üzere çeşitli dergilerde çok sayıda yazısı yayımlanan Mithat Sancar A.Ü. Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi ve Hükümetin teröre çözüm arayışında kurduğu 'Akil Adamlar Komisyonu'nda adı geçen kişilerdendir.

Mithat Sancar, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.

Kitapları :

Geçmişle Hesaplaşma, Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne

Şehrin Zulası, Ankara Kalesi

"Devlet Aklı" Kıskacında Hukuk Devleti

2018 Genel Seçimleri, HDP(Halkların Demokratik Partisi) Mardin Milletvekili Adayı.