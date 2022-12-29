2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mişel Avn kimdir? Eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 1,861 haber kaynağında 10,311 adet haber yapılan Mişel Avn, toplamda 7,826,066 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mişel Avn kimdir? İşte, Mişel Avn hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mişel Avn, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mişel Avn hakkında 1,861 haber kaynağında 10,311 adet haber yer alırken 2022'de toplam 7,826,066 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mişel Avn hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MİŞEL AVN KİMDİR?

Lübnanlı asker ve siyasetçi Mişel Avn, 30 Eylül 1933 tarihinde dünyaya geldi. Lübnan'ın 13. Cumhurbaşkanıdır. Lübnan parlamentosunun 46. seçim oturumunda 31 Ekim 2016 tarihinde cumhurbaşkanı seçildi.

1984 yılında Lübnan Ordusuna General olarak atandı. 22 Eylül 1988 - 13 Ekim 1990 tarihlerinde, Lübnan hükümetinin başkanı ve geçici başbakan olan Cumhurbaşkanı Emin Cemayil tarafından Başbakan olarak atandı.