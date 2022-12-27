2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Miguel Crespo kimdir? Miguel Crespo hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,727 haber kaynağında 99,520 adet haber yapılan Miguel Crespo, toplamda 370,057,849 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Miguel Crespo kimdir? İşte, Miguel Crespo hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Miguel Crespo, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Miguel Crespo hakkında 3,727 haber kaynağında 99,520 adet haber yer alırken 2022'de toplam 370,057,849 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Miguel Crespo hakkında merak edilen Miguel Crespo kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Miguel Crespo da Silva (d. 11 Eylül 1996, Lyon) orta saha pozisyonunda görev yapan Portekizli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

19 Ağustos 2017'de Crespo, Braga B formasıyla ilk profesyonel maçına 2017–18 LigaPro maçında Santa Clara karşısında çıktı.

Fenerbahçe

6 Eylül 2021 tarihinde Portekiz Ligi'nde yer alan Estoril Praia takımında 1.5M € bonservis ile Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına ligin 6. haftasında oynanan Giresunspor maçının 46. dakikasında Mert Hakan'ın yerine girerek dahil oldu. 21 Kasım 2021 tarihinde ligin 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 71. dakikasında maçta 1-1'lik beraberlik varken Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil oldu. Crespo, 90+4 dakikada Rossi'nin verdiği pasla ceza sahası içerisine girdi ve topa çok sert vurdu. Muslera'nın müdahalesinin yetersiz kaldığı şutta top, direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu. Crespo'nun Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol derbide galibiyeti getirmiş oldu. Golün ardından yayıncı kuruluş Crespo'nun attığı golde topun 103 km/h hıza ulaştığını açıkladı. İleri derecede Fransızca ve Portekizce konuşur.

Fransa'da doğan Crespo, Portekiz kökenlidir.