2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Miguel kimdir? Miguel hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3.540 haber kaynağında 65.135 adet haber yapılan Miguel, toplamda 195.039.072 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Miguel kimdir. İşte, Miguel hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Miguel, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Miguel hakkında 3.540 haber kaynağında 65.135 adet haber yer alırken 2022'de toplam 195.039.072 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Miguel hakkında merak edilen Miguel kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
MİGUEL KİMDİR?
Miguel Crespo da Silva (d. 11 Eylül 1996, Lyon) orta saha pozisyonunda görev yapan Portekizli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.
Kulüp kariyeri
19 Ağustos 2017'de Crespo, Braga B formasıyla ilk profesyonel maçına 2017–18 LigaPro maçında Santa Clara karşısında çıktı.
Fenerbahçe
6 Eylül 2021 tarihinde Portekiz Ligi'nde yer alan Estoril Praia takımında 1.5M € bonservis ile Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına ligin 6. haftasında oynanan Giresunspor maçının 46. dakikasında Mert Hakan'ın yerine girerek dahil oldu. 21 Kasım 2021 tarihinde ligin 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 71. dakikasında maçta 1-1'lik beraberlik varken Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil oldu. Crespo, 90+4 dakikada Rossi'nin verdiği pasla ceza sahası içerisine girdi ve topa çok sert vurdu. Muslera'nın müdahalesinin yetersiz kaldığı şutta top, direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu. Crespo'nun Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol derbide galibiyeti getirmiş oldu. Golün ardından yayıncı kuruluş Crespo'nun attığı golde topun 103 km/h hıza ulaştığını açıkladı. İleri derecede Fransızca ve Portekizce konuşur.
Kişisel hayat
Fransa'da doğan Crespo, Portekiz kökenlidir.