2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Michy Batshuayi kimdir? Michy Batshuayi hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2.613 haber kaynağında 85.828 adet haber yapılan Michy Batshuayi, toplamda 441.480.345 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Michy Batshuayi kimdir? İşte, Michy Batshuayi hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Michy Batshuayi, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Michy Batshuayi hakkında 2.613 haber kaynağında 85.828 adet haber yer alırken 2022'de toplam 441.480.345 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Michy Batshuayi hakkında merak edilen Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

Michy Batshuayi-Atunga (d. 2 Ekim 1993, Brüksel), Kongo asıllı Belçikalı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Futbola 2003-2004'te RFC Evere'de başladı. 2004-2005'te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-2006 sezonunda Brussels'e geçti. 2006-2007 sezonunda Anderlecht'te denendi, sonrasında Brussels'e geri döndü. 2007-2008 sezonunu burada geçirdi.

Standard Liège

2011-2012 sezonu öncesi R. Standard de Liège'e transfer oldu ve profesyonel sözleşme imzaladı. 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi'nde 5'i playoff maçı olmak üzere toplamda 23 maça çıktı ve 6 gol attı. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde 1 maça çıktı; gol atamadı, asist yapamadı. Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol attı. Beker van België'nda (Beker van Belgie) 2 maça çıktı, 2 gol attı. 2012-2013 sezonunda ligde toplam 34 maça (12'si Playoff) çıkarken; 12 gol attı, 5'te asist yaptı. Beker van België'nda 2 maça çıkarken; gol atamadı, asist yapamadı. 2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta 1 gol, 2 asist, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 1 asist, Belçika Ligi'nde 29 maçta 18 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, Beker van België'nda (Beker van Belgie) ise 1 maça çıktı. Ligde 30 maçın 29'unda forma giyerken; 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta da forma giyerken; 3 kere ilk 11'de sahaya çıktı, 1 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi'nde 8 maçın 6'sında forma giyerken; 3 kere ilk 11'de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi.

Marseille

2014-15 transfer döneminde ise Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Olympique de Marseille takımına 6M Euro bonservis ile transfer oldu.

Chelsea

2016 yılında sezon başında İngiltere Premier League kulübü Chelsea'den 40 milyon € (33,2 milyon £) teklif aldı ve 3 Temmuz'da Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea'ye transfer olurken Batshuayi için yeni Drogba benzetmeleri yapıldı. Batshuayi, Avusturya'da sezon öncesi kampına katıldı ve 20 Temmuz'da Wolfsberger AC'ye karşı hazırlık maçında ilk maçına çıktı.[4] Bir gün sonra, ilk iki golünü Atus Ferlach'a karşı 8-0 kazandıkları hazırlık maçında attı.

→ Beşiktaş (kiralık)

2021-22 sezonu öncesi Türkiye Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile görüşmeye başladı ve 18 Ağustos 2021 tarihinde 150 bin avro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Beşiktaş'a kiralandı. Beşiktaş, oyuncuya 3 milyon 165 bin avro yıllık ücret ödeyecek. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada;

" Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Belçikalı hücum oyuncusu Michy Batshuayi ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Michy Batshuayi'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.