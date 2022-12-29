2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mevlüt Öztekin kimdir? Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,746 haber kaynağında 433,930 adet haber yapılan Mevlüt Öztekin, toplamda 766,429,013 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mevlüt Öztekin kimdir? İşte, Mevlüt Öztekin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mevlüt Öztekin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mevlüt Öztekin hakkında 6,746 haber kaynağında 433,930 adet haber yer alırken 2022'de toplam 766,429,013 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mevlüt Öztekin hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

Mevlüt Öztekin, 1981 yılında Ordu'da dünyaya geldi ancak aslen Sivas Koyulhisarlı'dır. İlk, orta ve lise öğrenimini Kağıthane'de tamamlayan Öztekin, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Mevlüt Öztekin üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görev aldı. 2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştı.

Öztekin, 2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yaptı. 2009-2018 Tarihleri arasında Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi.

Evli ve bir çoçuk babasıdır.