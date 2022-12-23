2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mevlüt Çavuşoğlu kimdir? Mevlüt Çavuşoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6.864 haber kaynağında 524.329 adet haber yapılan Mevlüt Çavuşoğlu, toplamda 8.974.202.41 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mevlüt Çavuşoğlu kimdir, İşte, Mevlüt Çavuşoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mevlüt Çavuşoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında 6.864 haber kaynağında 52.4329 adet haber yer alırken 2022'de toplam 8.974.202.41 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mevlüt Çavuşoğlu hakkında merak edilen Mevlüt Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Mevlüt Çavuşoğlu,5 Şubat 1968, Türkler, Alanya, Türk siyasetçi, diplomat, iş adamı ve mevcut Türkiye Dışişleri Bakanı. Mevlüt Çavuşoğlu, 5. Şubat 1968 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler köyünde doğdu. Aslen Yörük'tür.Özel H. Emin Paşa Lisesi'ni birincilikle tamamladıktan sonra, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin uluslararası ilişkiler bölümümünden mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra burs ile ABD'deki Long Island Üniversitesi'ne girdi. 1991 yılında "ekonomi" dalında master derecesi aldı ve bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Avrupa Birliği uzmanlığı"nı tamamlayan Çavuşoğlu, aynı sene Bilkent Üniversitesi'nde doktora programına da başladı. Ardından Avrupa Birliği bursu ile Londra Ekonomi Okulu'nda "çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma" üzerine doktora yaptı. 1995 yılı içerisinde Çevre Bakanlığı'nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için çalıştı.

Siyasî hayatı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyesidir. 2002, 2007, 2011 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimleri'nde Antalya milletvekili seçildi. Partide "dış ilişkiler başkan vekili" olarak görev aldı. 2010 yılında, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) başkan seçildi. 23 Ocak 2012'de bu görevi Fransız siyasetçi Jean-Claude Mignon'a devretti. Ömer Çelik'in bakan olmasıyla boşalan dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. Ayrıca yine Ömer Çelik'ten sonra, 2013 yılında "Türkiye-ABD parlamentolar arası dostluk grubu başkanı" oldu. 25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından Egemen Bağış'tan boşalan Avrupa Birliği Bakanlığı görevine atandı.

Dışişleri Bakanlığı

29 Ağustos 2014 tarihinde Ahmet Davutoğlu başkanlığında oluşturulan 62'inci hükümettte "dışişleri bakanı" olarak görevlendirildi.13 Eylül 2015 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin "dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı" oldu. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64'üncü hükümette yeniden "dışişleri bakanlığı" görevine atandı. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65'inci hükümette de dışişleri bakanlığı görevine devam etmektedir.

Çavuşoğlu, AK Parti 27. dönem Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilmiştir.

Özel hayatı

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Japonca, Rusça ve Almanca bilen Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır