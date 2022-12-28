2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,092 haber kaynağında 1,566,320 adet haber yapılan Metin Öztürk, toplamda 2,023,804,883 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Metin Öztürk kimdir? İşte, Metin Öztürk hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Metin Öztürk, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Metin Öztürk hakkında 9,092 haber kaynağında 1,566,320 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,023,804,883 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Metin Öztürk hakkında merak edilen Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Metin Öztürk (d. 14 Mart 1961; Şişli, İstanbul), Türk iş insanıdır. 2015-2018 döneminde 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği başkanlığı görevini yürüten Öztürk, 2019 yılından bu yana Galatasaray Spor Kulübü'nün Divan Kurulu üyesidir. 4 Mayıs 2021'de Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı. 893 oy olarak seçimi 3. tamamladı. 11 Haziran 2022'de yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda Dursun Aydın Özbek'in listesinden seçime giren Öztürk, Özbek'in 2208 oyla seçimi kazanmasının ardından Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı olmuştur. 41 yıllık ticari hayatı boyunca ülkenin birçok sigorta şirketlerine asistans hizmeti sağlayan yerli assistans şirketi Assistline'ın sahibi olan Öztürk, yayıncılık ve reklam sektöründe de faaliyet gösteren şirketleri yönetiyor.