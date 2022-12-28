2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mete Yarar kimdir? Mete Yarar hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,083 haber kaynağında 466,995 adet haber yapılan Mete Yarar , toplamda 682,785,139 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mete Yarar kimdir? İşte, Mete Yarar hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mete Yarar , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mete Yararhakkında 8,083 haber kaynağında 466,995 adet haber yer alırken 2022'de toplam 682,785,139 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mete Yararhakkında merak edilen Mete Yararkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

METE YARAR KİMDİR?

Mete Yarar, 10 Nisan 1967 tarihinde Samsun'da doğdu. 1988 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde 16 yıl görev yaptı. 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hizmet verdi, sınır ötesi operasyonlarda yer aldı. Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan binbaşı rütbesi ile 2004 yılında emekliliğine 1.5 yıl kala kendi isteğiyle ayrıldı.

Askerlikten ayrıldıktan sonra kurduğu ilk şirkette Irak ile dış ticaret yapmaya başladı. Daha sonra kurduğu şirketinde ağırlıklı olarak Orta Doğu ülkelerinde risk analizi hizmeti verdi. Bölgenin güvenliği, siyasi çalkantılar, savaş riski, iç karışıklarla ilgili analizler yaptı.

2004 yılından beri özellikle Irak'ta şirket kuran ve o bölgede yatırım yapan hem uluslararası hem de ulusal birçok şirkete danışmanlık hizmeti verdi. Basın yayın organlarında güvenlik uzmanı kimliğiyle köşe yazarlığı ve program konukluğu yapmakta, ayrıca özel sektörde lojistik, işletme ve basın-iletişim alanlarında da danışmanlık yapmaktadır.

2015 yılında "60 Yıllık İttifakta Son Gün" adlı kitabı, 2016 yılında Ceyhun Bozkurt ile birlikte yazdığı "Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz" adlı kitabı, 2016 yılında Ceyhun Bozkurt ile birlikte yazdığı "Darbenin Kayıp Saatleri" adlı kitabı, 2017 yılında "Büyük İhanet" adlı kitabı, 2018 yılında "Oyunun Sonu" adlı kitabı ve 2020 yılında Ceyhun Bozkurt ile birlikte yazdığı "Mesih-Tanrı'yı Kıyamete Zorlamak" adlı kitabı yayımlandı.

TRT ve Habertürk TV için haberler çekti ve "Şahit Olun" adlı belgeselin yapımına katılıp sunuculuğunu üstlendi.

Bir oğlu olduğu ilk eşinden boşanan Yarar, 10 Temmuz 2018 tarihinde televizyoncu Gülnaz Kudunoğlu ile evlendi.