2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mete Buhara kimdir? Mete Buhara hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,578 haber kaynağında 210,800 adet haber yapılan Mete Buhara, toplamda 290,512,472 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mete Buhara kimdir? İşte, Mete Buhara hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mete Buhara, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mete Buhara hakkında 6,578 haber kaynağında 210,800 adet haber yer alırken 2022'de toplam 290,512,472 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mete Buhara hakkında merak edilen Mete Buhara kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

METE BUHARA KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak Tokat'ta Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırası ile Almus, Erfelek ve Çatalpınar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

9 ay süreli Mesleki ve Lisan Eğitimi amaçlı olarak İngiltere'de Exeter Üniversitesinde eğitim aldı. Denizli-Baklan, Kilis-Elbeyli, Aksaray-Ortaköy ve Kütahya-Emet ilçelerinde Kaymakam olarak çalıştı. Bir yıl süreli Muş Vali Yardımcılığı, üç yıl süreli Sivas Vali Yardımcılığı ve üç yıl süreli Kütahya Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Hukuk Müşaviri iken 07/08/2017 tarihinden itibaren Çankaya Kaymakamı olarak atanmasına kadar geçen sürede Cumhurbaşkanlığı OHAL işlemleri İnceleme Komisyonunda görev yaptı.

05/11/2018 tarihli İçişleri Bakanlığı geçici görevlendirme oluruna istinaden 08/11/2018 tarihinde Çankaya Kaymakamı olarak göreve başladı. 26/12/2018 tarihinden atandığı Çankaya Kaymakamı görevini sürdürürken 11/05/2022 tarih ve 2022/209 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kırşehir Valiliği görevine atandı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Doktora Programına devam etmektedir. İngilizce, Türkmence ve Özbekçenin yanı sıra kısmen diğer Orta Asya Türk Lehçeleri ile Farsça bilmektedir.