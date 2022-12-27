2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mete Kalkavan kimdir? Mete Kalkavan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,517 haber kaynağında 207,593 adet haber yapılan Mete Kalkavan, toplamda 245,079,627 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mete Kalkavan kimdir? İşte, Mete Kalkavan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mete Kalkavan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mete Kalkavan hakkında 6,517 haber kaynağında 207,593 adet haber yer alırken 2022'de toplam 245,079,627 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mete Kalkavan hakkında merak edilen Mete Kalkavan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

METE KALKAVAN KİMDİR?

Mete Kalkavan (d. 1980 İstanbul), FIFA kokartlı Türk futbol hakemi ve makine mühendisi.

Babası, CHP Samsun milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'dır. Futbola ve hakemliğe olan ilgisi daha küçük yaşlarda Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapmasıyla başladı. Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu.

1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır. Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise 2011 yılında Gençlerbirliği-Konyaspor maçıdır. Halen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

Mete Kalkavan, 28 Nisan 2012'de turizmci Selda Saf hanımla evlenmiştir.