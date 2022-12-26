2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mesut Özil kimdir? Mesut Özil hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,118 haber kaynağında 409,723 adet haber yapılan Mesut Özil, toplamda 628,069,978 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mesut Özil kimdir? İşte, Mesut Özil hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mesut Özil, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mesut Özil hakkında 7,118 haber kaynağında 409,723 adet haber yer alırken 2022'de toplam 628,069,978 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mesut Özil hakkında merak edilen Mesut Özil kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MESUT ÖZİL KİMDİR?

15 Ekim 1988 doğumlu olan Mesut Özil, on numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Alman bir futbolcudur. Özil, şu anda Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de forma giymektedir.

9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmış ve buna ek olarak; Almanya millî takımının 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasına da doğrudan katkı sağlamıştır. Diğer organizasyonlar göz önüne alındığında Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncudur.

ARSENAL TARİHİNİN EN YÜKSEK BONSERVİSİNİ KAZANDI

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon £ karşılığında bu takıma transfer oldu. Ayrıca Mesut Özil, bu transferiyle Real Madrid'e tarihindeki en fazla kazanç sağlayan dördüncü futbolcu olmuştur. 25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu ancak 11 Temmuz 2022 tarihinde Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.